2025. december 10. szerda Judit
Rendőrök és nemzeti gárdisták a bevándorlási hatóságok ellen tüntetésen Los Angelesben 2025. június 10-én. A megmozdulások június 6-án kezdődtek a kaliforniai nagyvárosban. Donald Trump amerikai elnök a Nemzeti Gárda után a tengerészgyalogságot is kivezényelte a tüntetők megfékezésére.
Nyitókép: MTI/EPA/Caroline Brehman

Donald Trump túllépte a hatáskörét a szövetségi bíró szerint

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Egy kaliforniai szövetségi bíró szerdán elrendelte, hogy állítsák le a szövetségi állam Nemzeti Gárdájának Los Angelesbe vezénylését, amelyre Donald Trump amerikai elnök adott utasítást.

Charles Breyer szövetségi bíró arra a megállapításra jutott, hogy Donald Trump túllépte a hatáskörét azzal, hogy utasításokat adott ki Kalifornia állam Nemzeti Gárdájára vonatkozóan, és az ott szolgálatot teljesítő katonákat Los Angelesbe, illetve az államon belül más helyszínekre vezényelte válaszul a szövetségi bevándorlási hatóságok ellen tartott tüntetésekre. A bíró szerint nem támasztja alá bizonyíték azt, hogy a szóban forgó tüntetések a kormány elleni lázadásnak minősültek volna, ami indokolttá tette volna katonák bevetését.

A San Franciscó-i szövetségi bíró szerint téves az az érv is, hogy a bíróságok ne vizsgálhatnák felül az elnök arra vonatkozó döntését, hogy átveszi az irányítást állami nemzeti gárdák alakulatai felett vészhelyzetek esetén. A bíró úgy ítélte meg: ez az elnöki hatáskör túlzottan széles körű értelmezése lenne.

Charles Breyer utasítást adott arra, hogy a kaliforniai Nemzeti Gárda Los Angelesbe vezényelt tagjai felett újra az állam kormányzója rendelkezzen.

Az ügyben Gavin Newsom, Kalifornia állam demokrata párti kormányzója indított pert, azt kérvényezve, hogy a bíróság akadályozza meg annak az augusztusi rendeletnek a végrehajtását, amellyel Trump szövetségi fennhatóság alá vonta az állam nemzeti gárdájának 300 tagját 2026. február 2-ig.

Az egyes szövetségi államok nemzeti gárdái állami fennhatóság alatt állnak, de a törvények lehetővé teszik, hogy bizonyos körülmények között szövetségi szolgálatba állítsák az ott szolgáló katonákat.

Donald Trump Los Angelesbe, Chicagóba, Washingtonba, Memphisbe és Portlandbe vezényelt nemzeti gárdistákat,

úgy vélve, hogy ez szükséges lépés a bűnözés elleni küzdelemben és a szövetségi intézmények és alkalmazottak védelmében tüntetések idején. Az érintett nagyvárosok vezetői szerint a gárdisták kivezénylése szükségtelen, és úgy vélték, az elnök a túlnyomórészt békés demonstrációkon előforduló elszigetelt incidenseket szándékosan felnagyítja, hogy igazolja a katonák bevetését.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump túllépte a hatáskörét a szövetségi bíró szerint

egyesült államok

donald trump

kalifornia

los angeles

nemzeti gárda

×