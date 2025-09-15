Légi és tengeri hadgyakorlatot kezdett Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok Dél-Koreában hétfőn, cél a hadműveleti képességek összehangolása a három ország között a levegőben, vízben és a kibertérben - jelentette be a dél-koreai védelmi minisztérium.
A térségben illetékes amerikai parancsnokság közlése szerint a Dzsedzsu sziget térségében tartott gyakorlat ballisztikus rakétákkal folytatott és légvédelmi műveleteket is magában foglal, továbbá közös kimenekítési és haditengerészeti műveleteket, és ezzel "a háromoldalú védelmi együttműködés eddigi legfejlettebb formáját demonstrálja".
Kim Dzsongün észak-koreai vezető húga, Kim Jodzsong az észak-koreai média jelentése szerint bírálta a gyakorlatot, amely szerinte az abban részt vevő három ország "konfrontatív" hozzáállását mutatja Phenjanhoz.
A most kezdett közös hadgyakorlat péntekig tart.
Címképünk illusztráció
KezdőlapKülföldLégi és tengeri hadgyakorlatot kezdett Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok
Az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője szerint az utóbbi években a vaddisznók egyre gyakrabban jelennek meg lakott területeken. Az ember környezetében élő vaddisznók ugyanakkor genetikailag eltérnek a természetben élő társaiktól, jobban idomulnak az ember által keltett zajokhoz, ingerekhez – mondta az InfoRádióban Földvári Attila. De mit tehetünk, mit tegyünk?
Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, kész új szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben, de Európának is szigorítani kell a szankciókon, például hogy ne vásároljanak kőolajat Oroszországtól. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök varnap esti videóbeszédében azt mondta, az ukrán erők előrenyomultak az északi Szumi megye határ menti körzeteiben, ahol az orosz hadsereg próbálja megvetni a lábát. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.