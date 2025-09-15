ARÉNA
Az amerikai haditengerészet Ronald Reagan repülőgép-hordozóját kísérik dél-koreai hajók Puszan kikötőjébe 2022. szeptember 23-án. A nukleáris meghajtású anyahajó a dél-koreai haditengerészettel a Keleti-tengeren tartandó gyakorlatozásra érkezett a koreai partokhoz. A Ronald Reagan 2017 óta először vesz részt dél-koreai hadgyakorlaton.
Nyitókép: MTI/AP/Ri Dzin Man

Légi és tengeri hadgyakorlatot kezdett Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok

Infostart / MTI

Légi és tengeri hadgyakorlatot kezdett Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok Dél-Koreában hétfőn, cél a hadműveleti képességek összehangolása a három ország között a levegőben, vízben és a kibertérben - jelentette be a dél-koreai védelmi minisztérium.

A térségben illetékes amerikai parancsnokság közlése szerint a Dzsedzsu sziget térségében tartott gyakorlat ballisztikus rakétákkal folytatott és légvédelmi műveleteket is magában foglal, továbbá közös kimenekítési és haditengerészeti műveleteket, és ezzel "a háromoldalú védelmi együttműködés eddigi legfejlettebb formáját demonstrálja".

Kim Dzsongün észak-koreai vezető húga, Kim Jodzsong az észak-koreai média jelentése szerint bírálta a gyakorlatot, amely szerinte az abban részt vevő három ország "konfrontatív" hozzáállását mutatja Phenjanhoz.

A most kezdett közös hadgyakorlat péntekig tart.

Címképünk illusztráció

