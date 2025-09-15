Légi és tengeri hadgyakorlatot kezdett Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok

A térségben illetékes amerikai parancsnokság közlése szerint a Dzsedzsu sziget térségében tartott gyakorlat ballisztikus rakétákkal folytatott és légvédelmi műveleteket is magában foglal, továbbá közös kimenekítési és haditengerészeti műveleteket, és ezzel "a háromoldalú védelmi együttműködés eddigi legfejlettebb formáját demonstrálja".

Kim Dzsongün észak-koreai vezető húga, Kim Jodzsong az észak-koreai média jelentése szerint bírálta a gyakorlatot, amely szerinte az abban részt vevő három ország "konfrontatív" hozzáállását mutatja Phenjanhoz.

A most kezdett közös hadgyakorlat péntekig tart.

Észak-Korea már atomhatalom Észak-Korea atomhatalomként betöltött státusza visszafordíthatatlan - idézte hétfőn a KCNA állami hírügynökség az ország ENSZ-hez és a bécsi nemzetközi szervezetekhez akkreditált állandó képviseletének közleményét, bírálva egyúttal az Egyesült Államok "anakronisztikus" nukleáris lefegyverzési követeléseit.

"A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság atomhatalomként betöltött helyzete, amely az állam legfőbb és alapvető törvénye, végleges és visszafordíthatatlan" - szól a közlemény, a belügyekbe való beavatkozás "provokatív aktusaként" bírálva az Egyesült Államok nukleáris lefegyverzésre irányuló törekvéseit.

A közlemény hangsúlyozza egyúttal, hogy Phenjan nukleáris fegyverkezése "elkerülhetetlen szükségszerűség" az amerikai nukleáris fenyegetettséggel szemben.

