Donald Trump halált kér

Donald Trump a Truth Social oldalán tett bejegyzésében Decarlos Brownt, az észak-karolinai Charlotte közelében elkövetett halálos támadás 34 éves tettesét "állatnak" nevezte, akinek szerinte "egyetlen jutalma" a halálbüntetés lehet.

BREAKING: President Trump just called for the DEATH PENALTY for Decarlos Brown.



“There can be no other option.”



Share this post if you agree with Trump! pic.twitter.com/OxZYyhQLak — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) September 10, 2025

Az erőszakos cselekményről készült videó bejárta az amerikai médiát, és komoly visszhangot váltott ki. Az elővárosi vonat belső kamerájának képén látható, ahogy a színes bőrű férfi elővesz egy kést és megszúrja az előtte lévő ülésen utazó, 23 éves Irina Zaruckát. A felvétel tanúsága szerint a többi utas nem avatkozott közbe, hogy megfékezze a támadót, hanem végignézték, hogy a súlyosan sebesült nő elvérzik.

Az Egyesült Államok főügyészsége, egyben igazságügyi minisztériuma szövetségi törvény alapján emelt vádat a halálos kimenetelű késelés miatt a hosszú bűnlajtsrommal rendelkező férfi ellen. A szövetségi vád lehetővé teszi a halálbüntetés kiszabását.

A bűnügyi vizsgálatot a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vezeti, míg Sean Duffy, a Trump-adminisztráció közlekedési minisztere annak kiderítésére indított eljárást, hogy a charlotte-i elővárosi vonatjáratokat üzemeltető társaság felelős-e azért, hogy nem volt képes egy utasának biztonságát garantálni.

Az augusztus 22-én elkövetett gyilkosság szeptember elején kapott nagyobb nyilvánosságot. Az ügy szóba került a Fehér Ház keddi sajtótájékoztatóján, ahol Karoline Leavitt elnöki szóvivő egyebek mellett bírálta az amerikai országos médiumokat, amelyek többsége nem számolt be azonnal a történtekről. Az elnöki szóvivő szerint a médiumok azért mellőzték a beszámolót a bűnesetről, mert annak körülményei "nem illettek bele az általuk előnyben részesített narratívába" az elkövetővel kapcsolatban.

Karoline Leavitt egyben felháborodását hangoztatta amiatt, hogy a gyilkosság gyanúsítottja egyáltalán szabadon lehetett, és nem börtönben ült.

A sajtótitkár arra utalt, hogy

Decarlos Brown korábban már 14 alkalommal volt letartóztatásban különböző bűncselekmények miatt.

A bűncselekményt követően a gyanúsított javára több gyűjtés is indult egy népszerű internetes adománygyűjtő fórumon a védőügyvéd költségeinek előteremtése érdekében. A gyilkosság körülményeinek nyilvánosságra kerülését követően a GoFundMe oldal üzemeltetője közölte, hogy minden, Decarlos Brown javára indult kezdeményezést eltávolított az oldalról, az adományozóknak pedig visszajuttatja a felajánlott összeget.