prisoner concept, Handcuffed hands of a prisoner in prison, Male prisoners were severely strained in the dark prison, violence
Nyitókép: Sinenkiy/Getty Images

Titkos katonai íratok és beszervezési kísérlet: kémbotrány Fehéroroszországban

Infostart / MTI

Kémkedés gyanújával tartóztatott le a fehérorosz hírszerzés egy lengyel állampolgárt, akinél egy közelgő fehérorosz–orosz hadgyakorlat dokumentumait találták meg – közölte a fehérorosz állami média.

A Belarus-1 állami televízió a Belta hírügynökségre hivatkozva számolt be róla csütörtökön, hogy a lengyel férfit a Minszktől keletre fekvő Ljepjelben vették őrizetbe a titkosszolgálat ügynökei egy fehérorosz személlyel együtt.

A Belta közlése szerint a lengyel gyanúsítottnál a szeptemberre tervezett fehérorosz–orosz Zapad 25 hadgyakorlattal kapcsolatos dokumentumok egy példányát találták meg. Ezen kívül belarusz és külföldi készpénz, valamint egy más személy nevén regisztrált mobiltelefonos SIM-kártya is volt nála.

„Tagadhatatlan bizonyítékok vannak a lengyel állampolgár kémtevékenységére” – írta a Belta. „Néhány perccel letartóztatása előtt vett át egy titkos katonai dokumentumot. Az egészről felvétel készült” – fűzte hozzá a hírügynökség, amely arról is beszámolt, hogy a férfi egy fehérorosz nemzetiségű személyt is megpróbált beszervezni pénzzel és apróbb ajándékokkal.

A Moszkvával szövetséges Fehéroroszország és szomszédos NATO-tag, Lengyelország között jó ideje feszült a viszony. Oroszország taktikai nukleáris fegyvereket is telepített Fehéroroszországba.

A Zapad hadgyakorlatot, amelyet kétévente rendeznek meg vagy Oroszországban vagy Fehéroroszországban, a nyugati országok is figyelemmel kísérik.

