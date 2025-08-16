ARÉNA
Visszahelyezték az olimpiai játékok szimbólumát, az ötkarikát felújítás után eredeti helyére a Tokiói-öbölben fekvő Odaiba mesterséges szigeten 2020. december 1-jén. A tervek szerint 2021. július 23. és augusztus 8. között rendezik meg a koronavírus-járvány miatt elhalasztott tokiói nyári olimpiát. Az Odaiba Marine Park ad otthont az ötkarikás játékok nyíltvízi úszóversenyeinek és a triatlon versenyszámoknak.
Nyitókép: MTI/EPA

Olimpiai múzeum nyílt Rio de Janeiróban

Infostart

A riói az olimpiai múzeumok világhálózatának 37. tagja lett.

A 2016-os nyári ötkarikás játékok évfordulójára időzítve olimpiai múzeum nyílt Rio de Janeiróban, az Olimpiai Parkban található velodrom második emeletén - adta hírül az insidethegames.biz.

Az ötkarikás hírekre szakosodott portál beszámolójában idézte Eduardo Paest, a brazil metropolisz polgármesterét, aki hangoztatta, hogy az első dél-amerikai olimpiának otthont adó Rio a sportvilág csúcseseményének is köszönhetően figyelemre méltó átalakuláson ment át.

"A múzeum megmutatja, hogy gyönyörű ünnepséget rendeztünk, amely lenyűgözte a világot, és olyan maradandó örökséget hagytunk hátra, amely messze túlmutat a játékokon" - fogalmazott az elöljáró. - "Mindenki, aki ellátogat ide, újra átéli az izgalmakat, és jobban megérti, hogyan jött létre mindez."

A 13 tematikus zóna alkotta múzeumban eredeti 2016-os emléktárgyakat, például olimpiai fáklyákat, érmeket és sportfelszereléseket is kiállítottak, az egykori résztvevők történeteit pedig gazdag multimédiás prezentációk elevenítik meg.

A riói az olimpiai múzeumok világhálózatának 37. tagja lett, csatlakozva a 2006-ban alapított és a lausanne-i Olimpiai Múzeum által vezetett rangos nemzetközi szervezethez, amely az ötkarikás játékok értékeinek, örökségének megőrzésének céljával jött létre - írta a portál.

rio de janeiro

brazília

olimpiai múzeum

