Festékkel öntötték le a prágai magyar nagykövetség kerítését – videó

A Telex vette észre, hogy egy videó tanúsága szerint vörös festéket öntöttek a prágai magyar nagykövetség kerítésére. A videó mellé azt írták, haragjukat az váltotta ki, hogy Orbán Viktor egy interjúban Oroszország "győzelméről" beszélt.

A 2025. augusztus 13-án végrehajtott civil tiltakozással egy időben egy közleményt is kiadtak angol, cseh, magyar és ukrán nyelven, ennek szövege a videó mellett olvasható. Egyebek mellett arról van szó benne, hogy „Oroszország megnyerte az ukrajnai háborút, és már csak az a kérdés, mikor ismeri ezt el az Ukrajnát támogató Nyugat. Ezzel a kijelentésével egyértelműen kinyilvánította, hogy Magyarország az orosz táborhoz tartozik, és megtagadta azokat az értékeket, amelyekre a demokratikus Európa épül”.

A szöveg szerint a tiltakozók nem nézhetik tétlenül, amikor valaki hazugságokat terjeszt és legitimálja a civilek elleni támadásokat, ezért egy szimbolikus cselekedettel – „vérrel” a magyar nagykövetség kerítésén – emlékeztették Magyarországot a háború áldozataiért viselt felelősségére.

A történtekre egyelőre nem reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium – amint ez megtörténik, frissítjük a cikket.