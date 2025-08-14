ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.3
usd:
337.76
bux:
0
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad Bayer Zsoltnak és Ambrózy Áronnak a Pikk Extra című, a Magyar Nemzet Youtube-csatornáján közzétett műsorban 2025. július 14-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor: a magyarok érdeke, hogy barátokat gyűjtsenek és jó kapcsolatot ápoljanak a nagyhatalmakkal

Infostart / MTI

A kormányfő a PragerU amerikai médiának nyilatkozott Budapesten és egyebek közt arról beszélt, hogy Magyarország jelenleg két okból él különösen veszélyes időkben.

Egyik veszélyforrásként az Ukrajna és Oroszország közötti háborút, másik veszélyként a Brüsszelből érkező törekvéseket említette, hozzátéve, hogy 15 évvel ezelőtt ez még nem volt így.

"Brüsszel egy Európai Egyesült Államokat akar építeni, egyfajta birodalmat". A törekvés egyes országoknak tetszik, másoknak nem, Magyarország a szuverenisták közé tartozik, és nem szereti azt, hogy a központosított brüsszeli bürokrácia akarja előírni, miként éljenek az emberek Magyarországon. "Mi szuverenisták és szabadságharcosok vagyunk" – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök kifejtette, hogy a háború nemcsak Ukrajna és Oroszország közötti zajlik, mivel az egy "proxiháború" Oroszország és a Nyugat között; Magyarország pedig a Nyugathoz tartozik.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy egyszerre ápol jó kapcsolatot Donald Trump amerikai elnökkel, Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. "Én az ország érdekét szolgálom, és nem szeretnék csatlakozni egyetlen országcsoporthoz sem. Szeretném megtartani a külpolitika szuverén mozgásterét, és fenntartani ennek az országnak a nemzeti szuverenitását" – fogalmazott.

A kormányfő az Európai Unió jelen állapotát és törekvéseit bírálva kifejtette, hogy az uniónak a tagországokat kellene szolgálnia, mert "az Európai Unió nem Brüsszelről és az európai intézményekről szól, hanem a szuverén tagországokról".

Az Európai Unió és az Egyesült Államok között közelmúltban létrejött kereskedelmi szerződésről a miniszterelnök azt mondta, hogy a vámokról szóló megállapodást tekintve az Európai Unió vesztes pozícióba került, és megállapította, hogy egy "könnyűsúlyú" tárgyaló volt az egyik oldalon, míg a másikon egy "nehézsúlyú", amiből nyilvánvaló az eredmény is.

Orbán Viktor szerint ugyanakkor az Európai Unió számára hátrányos vámoknál komolyabb kifogások merülnek fel az európai-amerikai megállapodás további pontjaival kapcsolatban.

Rámutatott, hogy az Európai Bizottság elnökének sem a 750 milliárd dollár értékű energiavásárlási, sem a 600 milliárd dollárnyi európai befektetési vállalásra nem volt felhatalmazása, hiszen az Európai Bizottságnak nincs az amerikai energia megvásárlására szolgáló anyagi forrása, sem az Egyesült Államokban befektethető pénze.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a kereskedelmi megállapodás "titkos" pontjaként szereplő fegyvervásárlásról szóló vállalás a legnagyobb veszély, amely információi szerint arról szól, hogy az Egyesült Államok fegyvereket ad el Ukrajna számára, amiért az Európai Unió fizet.

A miniszterelnök úgy vélte, hogy amennyiben az Egyesült Államok energiáról, befektetésekről és fegyverekről akar megállapodni, akkor jobb, ha a tagállamokhoz fordul. Orbán Viktor a magyar határőrizettel és migrációs politikával összefüggésben kifejtette, büszke arra, hogy Magyarországra egyetlen migráns sem érkezik és az ország területére a hatóságok engedélye nélkül senki nem lép be.

A migráció körüli, az Európai Unió és Magyarország között fennálló vitáról kijelentette, hogy

ez a kérdés arról szól, ki dönthet az ország lakosságának összetételéről.

"Senki más, csak mi, másképp nem vagyunk független ország" – válaszolta meg a vita központi kérdését. Orbán Viktor beszámolt a magyar családpolitika legfontosabb lépéseiről, amelynek központi elemeként az anyák támogatását említette. Kiemelte az adókedvezmények rendszerét és az édesanyák személyijövedelemadó-mentességét.

Kezdőlap    Külföld    Orbán Viktor: a magyarok érdeke, hogy barátokat gyűjtsenek és jó kapcsolatot ápoljanak a nagyhatalmakkal

orbán viktor

miniszterelnök

magyar külpolitika

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss Benedek József: Donald Trump jól járhat a Nemzeti Gárda bevetésével

Kiss Benedek József: Donald Trump jól járhat a Nemzeti Gárda bevetésével
Donald Trump amerikai elnök bejelentette: átveszi az irányítást Washington rendőrsége fölött, és mozgósítja a Nemzeti Gárdát. Az eset nem példa nélküli, nincs vele probléma, és bár különösebb konkrét oka sincs a lépésnek, Trump bizonyítani akar, hogy képes rendet teremteni – mondta Kiss Benedek József biztonságpolitikai szakértő.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyint fenyegeti Trump, súlyos veszélyben Pokrovszk - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Putyint fenyegeti Trump, súlyos veszélyben Pokrovszk - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Donald Trump amerikai elnök "nagyon komoly következményekkel" fenyegette meg orosz hivatali partnerét, Vlagyimir Putyint, ha a Kreml vezetője nem fejezi be a háborút. Javában zajlanak az előkészületek a két vezető közti, pénteki csúcstalálkozóra, Ukrajna jelezte, hogy nem fogadják el a kétoldalú egyeztetés kimenetelét. Közben az orosz katonák gyorsan nyomulnak Pokrovszktól északra, az ukrán hatóságok kimenekítik a polgári lakosságot Dobropillija térségéből. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége

Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége

Szeptembertől elstartol az Otthon Start program, amely fix, évi 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál az első otthonukat vásárlóknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
European leaders tentatively hopeful after call with Trump ahead of Putin summit

European leaders tentatively hopeful after call with Trump ahead of Putin summit

Trump, who described the call as "a ten", was urged to keep Ukraine's interests at the forefront when he meets Putin on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 14. 06:00
Kiss Benedek József: Donald Trump jól járhat a Nemzeti Gárda bevetésével
2025. augusztus 14. 04:40
Sokmilliós büntetést kaphatnak a gyorshajtók, ha erre járnak
×
×
×
×