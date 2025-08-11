ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Kapzsikat lehúzó szélvédős trükk terjed Horvátországban

Infostart

Egy régi, de hatékony trükk terjed Európa-szerte, most Horvátországban is felbukkant. A csalók nagy értékű bankjegyet, vagy annak hamisítványát teszik az autó szélvédőjére, hogy eltereljék a figyelmedet.

Különösen a nyári utazások idején kell résen lenni, ugyanis egy régi, trükkös csalás hódít újra a parkolókban. A csalók a szélvédőre helyezett 50 euróval, vagy más nagy értékű bankjeggyel próbálják elterelni a figyelmet. A cél az, hogy amikor kiszállsz a kocsiból, hogy megnézd, mi van a szélvédőn, ne legyen időd bezárni az autót.

A másodpercek alatt megérkező tolvajok pedig addigra már el is lopják az értékeket.

A rendőrség szerint a trükk lényege, hogy soha ne hagyd nyitva az autód ajtaját, és értékeidet, például a táskádat, a telefonodat és a pénztárcádat ne hagyd elöl az ülésen. Ha ilyennel találkozol, azt javasolják, hogy előbb hajts el egy biztonságosabb helyre, és csak ott vizsgáld meg, hogy mi van az autód szélvédőjén.

A szélvédős átverés már több országban is felbukkant, többek között Spanyolországban, Olaszországban és Ausztriában. Most

Horvátországban is figyelmeztettek a veszélyre,

ami különösen érinti a magyar turistákat - írja a bama.hu.

A nyári utazások és kirándulások időszakában a városokon kívül megnő az autóforgalom, ráadásul az extrém, gyorsan változó időjárás és a szokásosnál hosszabb utak is fokozott figyelmet igényelnek az autósoktól. Az Ayvens flottakezelő most összegyűjtötte azokat a tanácsokat, amelyekkel a nyári autózás nemcsak kényelmesebb, de sokkal biztonságosabb is lehet mindenki számára – a sofőröktől kezdve a legfiatalabb utasokig.
Hévíz lett Magyarország legbiztonságosabb települése egy nemzetközi felmérés szerint. A világ egyik legnagyobb, közösségi alapon működő statisztikai adatbázisa, a Numbeo szerint hazánkban ebben a Zala vármegyei fürdővárosban a legkevésbé veszélyes éjszaka egyedül kimenni az utcára. A második legbiztonságosabb magyar település pedig Siófok lett, ahol a polgármester korábban rendőrkapitány volt. A két város vezetői az InfoRádióban beszéltek településeik sikeréről.
Gáza város, majd a Mavaszi nevű humanitárius övezet központi táborának az elfoglalása a háború befejezésének a legjobb és leggyorsabb módja. Izrael nem megszállja Gázát, hanem felszabadítja a Hamász alól - jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap délután külföldi tudósítók számára tartott sajtótájékoztatóján Jeruzsálemben.
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
Donald Trump elnök vasárnap bejelentette, hogy elküldené a hajléktalanokat Washington D.C.-ből és börtönbe zárná a bűnözőket, annak ellenére, hogy a város polgármestere szerint jelenleg nincs bűnözési hullám a fővárosban.

Penzcentrum.hu
A 2025. 32. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.

Israel's Prime Minister also claimed Israeli hostages held in Gaza were "the only ones being deliberately starved".

