Kapzsikat lehúzó szélvédős trükk terjed Horvátországban

Különösen a nyári utazások idején kell résen lenni, ugyanis egy régi, trükkös csalás hódít újra a parkolókban. A csalók a szélvédőre helyezett 50 euróval, vagy más nagy értékű bankjeggyel próbálják elterelni a figyelmet. A cél az, hogy amikor kiszállsz a kocsiból, hogy megnézd, mi van a szélvédőn, ne legyen időd bezárni az autót.

A másodpercek alatt megérkező tolvajok pedig addigra már el is lopják az értékeket.

A rendőrség szerint a trükk lényege, hogy soha ne hagyd nyitva az autód ajtaját, és értékeidet, például a táskádat, a telefonodat és a pénztárcádat ne hagyd elöl az ülésen. Ha ilyennel találkozol, azt javasolják, hogy előbb hajts el egy biztonságosabb helyre, és csak ott vizsgáld meg, hogy mi van az autód szélvédőjén.

A szélvédős átverés már több országban is felbukkant, többek között Spanyolországban, Olaszországban és Ausztriában. Most

Horvátországban is figyelmeztettek a veszélyre,

ami különösen érinti a magyar turistákat - írja a bama.hu.