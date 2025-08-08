Autósként nem árt most ezekkel különösen számolni

Bár a jogosítványunk megszerzésekor még tudjuk, mi mindent kellene elindulás előtt ellenőriznünk az autónkon, egy idő után már a műszerfalon felvillanó ikonokat is alig vesszük figyelembe. Egy hosszabb nyári autós utazás előtt azonban mindenképpen érdemes végighaladnunk az alábbi ellenőrzőlistán:

Gumik. Indulás előtt ellenőrizzük azt is, hogy minden gumiabroncs a gyártó által ajánlott nyomásra van-e felfújva. A pontos mérés érdekében hideg állapotban ellenőrizzük a nyomást, vagyis akkor, amikor az autó legalább három órája nem volt használatban. Fontos, hogy soha ne pumpáljuk a gumikat az abroncs oldalán feltüntetett maximális nyomás fölé. A gumik ellenőrzése nyáron különösen fontos, hiszen a hőség és a nem megfelelő guminyomás kombinációjával nő a defekt kockázata. Fontos továbbá, hogy ne feledkezzünk meg a pótkerék meglétének ellenőrzéséről sem!

Indulás előtt ellenőrizzük azt is, hogy minden gumiabroncs a gyártó által ajánlott nyomásra van-e felfújva. A pontos mérés érdekében hideg állapotban ellenőrizzük a nyomást, vagyis akkor, amikor az autó legalább három órája nem volt használatban. Fontos, hogy soha ne pumpáljuk a gumikat az abroncs oldalán feltüntetett maximális nyomás fölé. A gumik ellenőrzése nyáron különösen fontos, hiszen a hőség és a nem megfelelő guminyomás kombinációjával nő a defekt kockázata. Fontos továbbá, hogy ne feledkezzünk meg a pótkerék meglétének ellenőrzéséről sem! Folyadékszintek. Ha belső égésű motorral felszerelt autónk vagy hibridünk van, időről időre ellenőriznünk kell az olajszintet – egy hosszabb út pedig pont alkalmas időpont lehet erre. Ha esedékes az olajcsere, érdemes ezt még az utazás előtt elvégezni. A hűtőfolyadék szintjét is érdemes ellenőrizni indulás előtt, hiszen a nyári forróság fokozottan igénybe veszi a hűtőrendszert. Soha ne nyissuk ki a tartály sapkáját forró motor esetén, mert a rendszer túlnyomás alatt lehet, és komoly sérülést okozhat a kiáramló forró folyadék vagy gőz. Ellenőrizzük a szélvédőmosó folyadék szintjét is, és győződjünk meg arról, hogy minden tartály tele van.

Ha belső égésű motorral felszerelt autónk vagy hibridünk van, időről időre ellenőriznünk kell az olajszintet – egy hosszabb út pedig pont alkalmas időpont lehet erre. Ha esedékes az olajcsere, érdemes ezt még az utazás előtt elvégezni. A hűtőfolyadék szintjét is érdemes ellenőrizni indulás előtt, hiszen a nyári forróság fokozottan igénybe veszi a hűtőrendszert. Soha ne nyissuk ki a tartály sapkáját forró motor esetén, mert a rendszer túlnyomás alatt lehet, és komoly sérülést okozhat a kiáramló forró folyadék vagy gőz. Ellenőrizzük a szélvédőmosó folyadék szintjét is, és győződjünk meg arról, hogy minden tartály tele van. Világítás. Ellenőrizzük a fényszórókat, féklámpákat, irányjelzőket, vészvillogókat és a belső világítást. Ha utánfutót húzunk, ellenőrizzük annak féklámpáit és irányjelzőit is.

Ellenőrizzük a fényszórókat, féklámpákat, irányjelzőket, vészvillogókat és a belső világítást. Ha utánfutót húzunk, ellenőrizzük annak féklámpáit és irányjelzőit is. Vészhelyzeti csomag. Még egy jól karbantartott járművel is előfordulhat váratlan meghibásodás, ezért hosszabb utak előtt különösen fontos, hogy legyen nálunk egy átgondoltan összeállított vészhelyzeti csomag. Jogszabályban előírt kötelező tartozékok a B típusú elsősegélydoboz, amelynek szavatossági idejét időről időre ellenőrizni kell, elakadásjelző háromszög és láthatósági mellény – utóbbiból annyi darab legyen az autóban, ahányan utazunk. Ezen felül nagy segítséget jelenthet esetleges műszaki hiba vagy baleset esetén a mobiltelefon-töltő, elemlámpa, indítókábelek, emelő kerékcseréhez, munkakesztyű, alapszerszámok és szigetelőszalag, papírtörlő, tartalék szélvédőmosó folyadék, takaró, valamint elegendő ivóvíz.

Még egy jól karbantartott járművel is előfordulhat váratlan meghibásodás, ezért hosszabb utak előtt különösen fontos, hogy legyen nálunk egy átgondoltan összeállított vészhelyzeti csomag. Jogszabályban előírt kötelező tartozékok a B típusú elsősegélydoboz, amelynek szavatossági idejét időről időre ellenőrizni kell, elakadásjelző háromszög és láthatósági mellény – utóbbiból annyi darab legyen az autóban, ahányan utazunk. Ezen felül nagy segítséget jelenthet esetleges műszaki hiba vagy baleset esetén a mobiltelefon-töltő, elemlámpa, indítókábelek, emelő kerékcseréhez, munkakesztyű, alapszerszámok és szigetelőszalag, papírtörlő, tartalék szélvédőmosó folyadék, takaró, valamint elegendő ivóvíz. Autóklíma. A hőmérséklet emelkedésével a klíma is nagyobb terhelésnek van kitéve. Utazás előtt mindenképpen ellenőrizzük, hogy rendben működik-e a légkondi, hiszen a nem megfelelően funkcionáló klíma és az extrém hőség veszélyes lehet, különösen az idősekre, a gyerekekre, és az esetleg velünk utazó négylábú kedvenceinkre nézve.

A hőmérséklet emelkedésével a klíma is nagyobb terhelésnek van kitéve. Utazás előtt mindenképpen ellenőrizzük, hogy rendben működik-e a légkondi, hiszen a nem megfelelően funkcionáló klíma és az extrém hőség veszélyes lehet, különösen az idősekre, a gyerekekre, és az esetleg velünk utazó négylábú kedvenceinkre nézve. Autókulcs. A tengerparti homokban könnyen elvész vagy beázik az autókulcs, ezért indulás előtt nézzük meg az autónk használati utasításában, hogy milyen alternatív módon lehet kinyitni az ajtókat vagy beindítani az autót. A legtöbb modellnél van valamilyen biztonsági megoldás erre, akár beépített mechanikus kulcs formájában, akár vészhelyzeti indítási móddal.

Az Ayvens közleménye szerint, ha mindent rendben találtunk és felkészültünk az esetleges problémákra is, az úton az alábbiakra érdemes külön figyelmet fordítanunk: