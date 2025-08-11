ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.07
usd:
338.66
bux:
0
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Naima Abu Ful palesztin anya alultáplált kétéves kisfia, Jazan hátát mutatja a Sati belföldi menekülttáborban levő otthonukban, Gáza városában 2025. július 23-án, amikor 111 humanitárius szervezet és emberi jogi csoport közös közleményben hívta fel a figyelmet a tömeges éhínségre a háború sújtotta Gázai övezetben, és a humanitárius segélyek eljuttatását akadályozó izraeli korlátozások feloldását sürgette.
Nyitókép: MTI/AP/Dzsehad as-Srafi

Traumatizált gyermekek befogadása miatt kellett "rendet tennie" a német belügyminisztériumnak

Infostart

A szolidaritás, de még inkább a segítségnyújtás rendkívüli formáját ajánlotta fel több német város a közel-keleti, elsősorban a Gázai övezetben zajló háború kapcsán. Sorra javasolták, hogy a kormány engedélyezze sérült, illetve traumatizált gyermekek befogadását a térségből.

A német hatóságokat egyre jobban aggasztja a Gázai övezetben kialakult, immár szinte példa nélküli humanitárius helyzet. Friedrich Merz kancellárral és Johann Wadephul külügyminiszterrel az élen az elmúlt napokban többször is felszólították Izraelt a Hamász palesztin terrorszervezet felszámolását célzó, ugyanakkor az övezet lakosságát sújtó támadások beszüntetésére. A német, illetve nemzetközi szolidaritás ellenére mindez a Netanjahu-kormány részéről egyelőre süket fülekre talált.

Ilyen előzmények után állt elő több német város beteg, illetve sérült, általánosságban traumatizált gyermekek befogadására és kezelésére tett javaslatával, egyben ápolásának szándékával. Német portálok szerint Hannoverrel, Düsseldorffal és Kölnnel az élen indítványozták ezt.

Közülük Hannover közölte, hogy 20 ilyen gyermek ápolását vállalná, Düsseldorf városvezetése pedig ebből a célból előzetes konzultációkat kezdett többek között a helyi zsidó közösséggel, illetve düsseldorfi muzulmánok szervezetével.

Az első reagálások szerint a kormány ugyanakkor nem ért egyet a felajánlásokkal. Elsőként – közvetlenül a külügyminiszter izraeli és ciszjordániai látogatása után – a minisztérium államtitkára utasította el azt. Legutóbb pedig a "legilletékesebbnek" tartott belügyminiszter fogalmazott hasonlóan, közvetve elutasítva a városok felajánlását.

Több német hírportál idézte Alexander Dobrindt tárcavezetőt, aki elismerte, hogy a Gázai övezetből érkező képek rendkívül megindítóak.

"A kormány elkötelezett a humanitárius helyzet javítása mellett. A hangsúlyt azonban a helyi segítségre kell helyezni"

– jelentette ki. A minisztérium szóvivője ennek ellenére kategorikusan nem utasította el a kezdeményezést, annak megvalósulása azonban döntően a térség biztonsági helyzetétől, valamint elsősorban a Gázai övezet elhagyásának lehetőségétől és "egyéb tényezőktől" függ. A miniszterhez hasonlóan úgy értékelte, hogy a fő hangsúly továbbra is az orvosi ellátás helyi és regionális közelségben történő bővítése.

A kezdeményezők szándékát alapjában támogatva több illetékes egyetértett abban, hogy a gyermekek számára a családjaiktól való elszakadás is traumát okozhat.

Egyelőre a segítségnyújtás abban valósul meg, hogy a Bundeswehr repülőgépei közreműködnek a humanitárius segélyszállítmányok légi úton történő eljuttatásában. Merz kancellár ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ez csupán "csekély hozzájárulás" a gázai övezeti lakosság szenvedéseinek enyhítéséhez.

"Továbbra is intenzíven dolgozunk azon, hogy lehetővé tegyük a szárazföldi úton történő segítségnyújtást is" - jelentette ki Merz.

Kezdőlap    Külföld    Traumatizált gyermekek befogadása miatt kellett "rendet tennie" a német belügyminisztériumnak

németország

gáza

gyermekek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Már dolgozik Lázár János az ország legdrágább autópályáján

Már dolgozik Lázár János az ország legdrágább autópályáján

Részben magántőkéből valósulhat meg az M100-as gyorsforgalmi út, amely az M1-est köti majd össze Esztergommal. A beruházás költsége elérheti az 500 milliárd forintot, a közbeszerzést jövőre írhatják ki – számolt be a Világgazdaság.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rekordveszteséget könyvelt el a gödi Samsung: egyre nagyobb a baj a hazai akkugyárakban?

Rekordveszteséget könyvelt el a gödi Samsung: egyre nagyobb a baj a hazai akkugyárakban?

A Samsung SDI bevételei 2022 óta nem látott mélypontra zuhantak, és a veszteségek továbbra is magasak maradtak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five Al Jazeera journalists killed in Israeli strike in Gaza

Five Al Jazeera journalists killed in Israeli strike in Gaza

The broadcaster condemns the "blatant attack on press freedom", while the IDF alleges one of the journalists was part of Hamas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 11. 07:42
Bauer Bence: a németek sok témában úgy látják, hogy ellopják a hazájukat
2025. augusztus 11. 07:29
Kimondottan barátságos volt az azeri elnök Ukrajnával
×
×
×
×