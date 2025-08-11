Traumatizált gyermekek befogadása miatt kellett "rendet tennie" a német belügyminisztériumnak

A német hatóságokat egyre jobban aggasztja a Gázai övezetben kialakult, immár szinte példa nélküli humanitárius helyzet. Friedrich Merz kancellárral és Johann Wadephul külügyminiszterrel az élen az elmúlt napokban többször is felszólították Izraelt a Hamász palesztin terrorszervezet felszámolását célzó, ugyanakkor az övezet lakosságát sújtó támadások beszüntetésére. A német, illetve nemzetközi szolidaritás ellenére mindez a Netanjahu-kormány részéről egyelőre süket fülekre talált.

Ilyen előzmények után állt elő több német város beteg, illetve sérült, általánosságban traumatizált gyermekek befogadására és kezelésére tett javaslatával, egyben ápolásának szándékával. Német portálok szerint Hannoverrel, Düsseldorffal és Kölnnel az élen indítványozták ezt.

Közülük Hannover közölte, hogy 20 ilyen gyermek ápolását vállalná, Düsseldorf városvezetése pedig ebből a célból előzetes konzultációkat kezdett többek között a helyi zsidó közösséggel, illetve düsseldorfi muzulmánok szervezetével.

Az első reagálások szerint a kormány ugyanakkor nem ért egyet a felajánlásokkal. Elsőként – közvetlenül a külügyminiszter izraeli és ciszjordániai látogatása után – a minisztérium államtitkára utasította el azt. Legutóbb pedig a "legilletékesebbnek" tartott belügyminiszter fogalmazott hasonlóan, közvetve elutasítva a városok felajánlását.

Több német hírportál idézte Alexander Dobrindt tárcavezetőt, aki elismerte, hogy a Gázai övezetből érkező képek rendkívül megindítóak.

"A kormány elkötelezett a humanitárius helyzet javítása mellett. A hangsúlyt azonban a helyi segítségre kell helyezni"

– jelentette ki. A minisztérium szóvivője ennek ellenére kategorikusan nem utasította el a kezdeményezést, annak megvalósulása azonban döntően a térség biztonsági helyzetétől, valamint elsősorban a Gázai övezet elhagyásának lehetőségétől és "egyéb tényezőktől" függ. A miniszterhez hasonlóan úgy értékelte, hogy a fő hangsúly továbbra is az orvosi ellátás helyi és regionális közelségben történő bővítése.

A kezdeményezők szándékát alapjában támogatva több illetékes egyetértett abban, hogy a gyermekek számára a családjaiktól való elszakadás is traumát okozhat.

Egyelőre a segítségnyújtás abban valósul meg, hogy a Bundeswehr repülőgépei közreműködnek a humanitárius segélyszállítmányok légi úton történő eljuttatásában. Merz kancellár ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ez csupán "csekély hozzájárulás" a gázai övezeti lakosság szenvedéseinek enyhítéséhez.

"Továbbra is intenzíven dolgozunk azon, hogy lehetővé tegyük a szárazföldi úton történő segítségnyújtást is" - jelentette ki Merz.