ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.31
usd:
339.56
bux:
104286.14
2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Palesztinok humanitárius segélyért tartanak egy elosztóhelyre a Gázai övezet középső részét keresztben átszelő, úgynevezett Necarim-folyosón 2025. július 3-án. Az izraeli hadsereg március 18-án kezdte újra offenzíváját a Gázai övezetben, véget vetve a két hónapig tartó tűzszünetnek. A Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyvereseinek Izrael ellen 2023. október 7-én végrehajtott támadására válaszul indított izraeli légi és szárazföldi hadműveletekben eddig már több mint 53 ezer palesztin vesztette életét.
Nyitókép: Haiszam Imad

Benjámin Netanjahu kimondta, amit sokan nem akarnak hallani

Infostart / MTI

Gáza város, majd a Mavaszi nevű humanitárius övezet központi táborának az elfoglalása a háború befejezésének a legjobb és leggyorsabb módja. Izrael nem megszállja Gázát, hanem felszabadítja a Hamász alól - jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap délután külföldi tudósítók számára tartott sajtótájékoztatóján Jeruzsálemben.

Netanjahu azt mondta, hogy a Hamásznak még mindig több ezer fegyveres terroristája van Gázában, és az iszlamista terrorszervezet azzal fenyegetőzik, hogy megismétli az október 7-i vérengzést, valamint elpusztítja Izraelt.

Állítása szerint sok gázai "könyörög nekünk, könyörög a világnak: Szabadítsatok meg minket!

Szabadítsátok meg Gázát a Hamásztól."

Az izraeli kormányfő szerint "egy nemzet sem fogadhat el egy népirtásra készülő terrorszervezetet, egy olyan szervezetet, amely polgárainak kiirtására törekszik, mindössze egy kőhajításnyira a határától".

"A célunk nem Gáza megszállása. A célunk Gáza felszabadítása, megszabadítása a Hamász terroristáitól" - fogalmazott a miniszterelnök, és azt mondta az újonnan bejelentett hadműveletekről, hogy "a hamis állításokkal ellentétben ez a háború lezárásának legjobb és leggyorsabb módja".

"A Gázai övezet körülbelül 70-75 százaléka izraeli katonai ellenőrzés alatt áll. Két fellegvár maradt hátra. Ezek Gáza városa és a Mavaszi központi tábor. A háború akár holnap véget érhet, ha a Hamász leteszi a fegyvert, és szabadon enged minden még fogva tartott túszt"- tette hozzá. "Mivel a Hamász nem hajlandó letenni a fegyvert, Izraelnek nincs más választása, mint befejezni a munkát és teljesen legyőzni a Hamászt" - mondta Netanjahu, ezzel kizárva a fegyverszünet és a túszalku lehetőségét.

Állítása szerint az izraeli hadsereg (IDF) utasítást kapott "a két megmaradt Hamász-fellegvár, Gáza városa és a központi táborok felszámolására". Az izraeli hadművelet megkezdése előtt az IDF "először lehetővé teszi a polgári lakosság számára, hogy biztonságosan elhagyja a harci övezeteket a kijelölt biztonságos zónákba. Ezekben a zónákban elegendő élelmet, vizet és orvosi ellátást kapnak" - mondta Netanjahu.

Humanitárius válság

"A háború során végig az volt a politikánk, hogy megakadályozzuk a humanitárius válságot, míg a Hamász politikája az volt, hogy létrehozza azt" - mondta az izraeli miniszterelnök, és tagadta az olyan vádakat, amelyek szerint az IDF éheztetést alkalmazott volna Gázában, és azt bizonygatta, hogy Izrael a háború egész ideje alatt elegendő segélyt engedett be, míg a Hamász akadályozta az ellátás bejutását, az ENSZ pedig nem tudta megfelelően szétosztani azt.

A háború megindulása óta Izrael "közel kétmillió tonna segélyt" engedett be - hangsúlyozta. "Ha éheztetési politikánk lett volna, két év háború után senki nem maradt volna életben Gázában. Politikai irányvonalunk éppen az ellenkezője volt" - tette hozzá, és kijelentette, hogy a Hamász erőszakkal fosztogatta a segélyszállítmányokat és szándékosan idézett elő hiányokat.

"Most Izrael biztonságos folyosókat jelöl ki a segélyek elosztására, növeli a Gázai Humanitárius Alap (GHF) által működtetett biztonságos elosztópontok számát, és légi úton is segélyek ledobását végzi más országokkal együtt.

Lezárni

Korábban, a háború előző évében a Hamász legyőzésének kulcsfontosságú tényezőjeként többek közt Rafah város elfoglalását, illetve a Filadelfi-tengely izraeli felügyeletét jelölte meg az izraeli kormányfő. A vasárnapi sajtótájékoztatón elmondta, hogy Izrael mintegy hat-nyolc nap alatt telepítette ki a palesztin civileket Rafahból, s a kitelepítés ütemében ezúttal is hasonló eredményekre számítanak. "Nem akarok pontos menetrendekről beszélni, de meglehetősen rövid időtávban gondolkodunk, mert a háborút le akarjuk zárni" - mondta Netanjahu.

Kezdőlap    Külföld    Benjámin Netanjahu kimondta, amit sokan nem akarnak hallani

izrael

gázai övezet

hamász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pénzénél van Szlovákia népe? Nincs!

Pénzénél van Szlovákia népe? Nincs!
Szlovákiában a lakosság közel ötödét, 17,6 százalékát fenyegeti a szegénység veszélye – derül ki az Alma Career nemzetközi HR-technológiai vállalat friss kutatásából. A felmérés rámutatott: még a stabil jövedelemmel rendelkező munkavállalók kétharmada is nehezen tudja beosztani a fizetését. Ez az arány egy év alatt 59 százalékról 67 százalékra nőtt.
Benjámin Netanjahu kimondta, amit sokan nem akarnak hallani

Benjámin Netanjahu kimondta, amit sokan nem akarnak hallani

Gáza város, majd a Mavaszi nevű humanitárius övezet központi táborának az elfoglalása a háború befejezésének a legjobb és leggyorsabb módja. Izrael nem megszállja Gázát, hanem felszabadítja a Hamász alól - jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap délután külföldi tudósítók számára tartott sajtótájékoztatóján Jeruzsálemben.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közel lehet a tűzszünet Ukrajnában - Háborús híreink vasárnap

Közel lehet a tűzszünet Ukrajnában - Háborús híreink vasárnap

Ukrajna szerint egyre nagyobb a nemzetközi támogatás a tűzszünet eléréséhez, azonban Oroszország egyelőre figyelmen kívül hagyja a fegyvernyugvásra szabott határidőt, miközben a támadások változatlan hevességgel folytatódnak. Többek között nagyszabású dróntámadás érte a szaratovi olajfinomítót Oroszországban, ahol a támadást követően tűz ütött ki. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fizetésükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyi pénzért veszik el magyar melósok munkáját

Fizetésükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyi pénzért veszik el magyar melósok munkáját

A 2025. 32. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UN ambassadors condemn Israel's 'dangerous' Gaza City plan as Netanyahu denies starving Palestinians

UN ambassadors condemn Israel's 'dangerous' Gaza City plan as Netanyahu denies starving Palestinians

The US's UN ambassador has criticised delegates of "taking advantage" of the emergency meeting to accuse Israel of genocide.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 10. 20:30
Elhunyt a szlovákai magyarság legszebb hangú bemondója
2025. augusztus 10. 18:43
Megmászták a világhírű tornyot
×
×
×
×