Infostart.hu
2025. augusztus 9. szombat Emőd
two young businessmen shaking hands
Nyitókép: Peshkova/Getty Images

Hirtelen összerántottak egy "minicsúcsot" az ukrajnai helyzettel kapcsolatos hírek miatt

Infostart / MTI

Nagy-Britanniában tárgyal az ukrajnai háborúról szombaton több nyugati ország kormányának képviselője - jelentette be a brit kormányfői hivatal.

A találkozón a tájékoztatás szerint biztonsági kérdésekben illetékes kormányzati képviselők vesznek részt Európából és az Egyesült Államokból. A várakozások szerint a tanácskozás "nagy jelentőségű fórum" lesz, ahol előrelépéseket tudnak majd tenni egy "igazságos és tartós béke" irányába.

A találkozó házigazdái, David Lammy brit külügyminiszter és J.D. Vance amerikai alelnök korábban már kétoldalú találkozón tárgyalt egymással. A londoni kormányfői hivatal közleménye szerint ott a felek üdvözölték Donald Trump amerikai elnöknek az Ukrajnában zajló "barbár háború" lezárása érdekében tett erőfeszítéseit, illetve egyetértettek abban, hogy "fenn kell tartani a Vlagyimir Putyin orosz elnökre gyakorolt nyomást annak érdekében, hogy vessen véget törvénytelen háborújának".

Keir Starmer brit miniszterelnök a nap folyamán telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Zelenszkij beszámolója szerint a beszélgetés során azt kérte, legyen "maximális szintű egyeztetés" Ukrajna és partnerei között.

"Egyértelmű lépések" szükségesek ahhoz, hogy Oroszország véget vessen ukrajnai háborújának. Online közzétett üzenetében az ukrán elnök azt is kiemelte: "nagyra becsülik az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Kijev összes többi szövetségese eltökéltségét amellett, hogy lezárják a háborút".

Donald Trump és Vlagyimir Putyin a tervek szerint jövő pénteken személyesen találkozik Alaszkában.

Már megvan, milyen új fafajták hazai elterjesztésén gondolkodnak
Olyan erdőket kell létrehozni, amelyek túlélik a klímaváltozás negatív hatásait, mivel az előrejelzések alapján a hazai termőhelyi viszonyok néhány évtizeden belül gyökeresen átalakulhatnak – hangsúlyozta az InfoRádióban az erdőkért felelős helyettes államtitkár.
Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is - Területcsere a megoldás?

Bár korábban lehetett hallani svájci, olasz és magyarországi helyszínről, a legkézenfekvőbb megoldás született: a két ország határvidéke. A találkozó tárgya természetesen az ukrajnai háború és azon belül is a lehetséges fegyvernyugvás. Donald Trump közvetlenül utalt arra, hogy két irányból is nyomást helyezett az Egyesült Államok Oroszországra.
 

Sokkal gyorsabban nő a külföldi vendégek száma, mint a magyaroké a hazai szálláshelyeken. Egyelőre az akciók hatása visszafogott, miközben egyre nagyobb versenyt támasztanak a külföldi üdülések. Júliusban ráadásul extrém mértékben drágult a nyaralás itthon.

Donald Trump új vámintézkedései jelentősen átalakítják a globális kereskedelmet, miközben az USA átlagos vámszintje közel egy évszázados csúcsra emelkedett.

The talks come shortly after US President Trump announced he will meet Russia's President Putin in Alaska on Friday.

