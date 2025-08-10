ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.31
usd:
339.56
bux:
104286.14
2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Wikimedia

Úgy tűnik, meghívják az ukrán elnököt Alaszkába

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Fehér Ház fontolóra vette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vegyen a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között augusztus 15-re tervezett alaszkai csúcson. A döntés hátterében az a nemzetközi aggodalom áll, hogy Trump Kijev bevonása nélkül dönthetne a békéről.

Az index.hu számol be arról, hogy "az amerikai Fehér Ház nyitott egy esetleges háromoldalú csúcstalálkozóra, melyen Volodimir Zelenszkij is részt vehetne" – derült ki magas rangú tisztviselők nyilatkozataiból.

A lépésre a nemzetközi nyomás hatására kerülhet sor, mivel a NATO-szövetségesek és az európai vezetők is hangsúlyozták, hogy Ukrajna jövőjéről nem lehet dönteni a részvételük nélkül.

Donald Trump amerikai elnök korábban arról beszélt, hogy az ukrajnai béke feltételeként „területcserére” is sor kerülhet, míg Zelenszkij elnök világossá tette, hogy nem hajlandóak feladni területeket Oroszországnak. Zelenszkij szerint egy ilyen lépés újabb inváziókhoz vezethetne.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője megerősítette: a szövetségesek álláspontja szerint „tartós béke csak úgy lehetséges, ha Ukrajna a tárgyalóasztalnál van”.

Kezdőlap    Külföld    Úgy tűnik, meghívják az ukrán elnököt Alaszkába

alaszka

béketárgyalás

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Úgy tűnik, meghívják az ukrán elnököt Alaszkába

Úgy tűnik, meghívják az ukrán elnököt Alaszkába

A Fehér Ház fontolóra vette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vegyen a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között augusztus 15-re tervezett alaszkai csúcson. A döntés hátterében az a nemzetközi aggodalom áll, hogy Trump Kijev bevonása nélkül dönthetne a békéről.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlanul leállította a kínai lítiumbányászatot a CATL

Váratlanul leállította a kínai lítiumbányászatot a CATL

A Bloomberg News jelentése szerint a Contemporary Amperex Technology (CATL) felfüggesztette a termelést egy jelentős kínai lítiumbányában legalább három hónapra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb ország fekszik keresztbe Trump béketervének: Az országok határait nem lehet erőszakkal megváltoztatni!

Újabb ország fekszik keresztbe Trump béketervének: Az országok határait nem lehet erőszakkal megváltoztatni!

Csehország békét szeretne Ukrajnában, de annak feltételeit kizárólag Ukrajnának kell elfogadnia, hangsúlyozta Jan Lipavsky cseh külügyminiszter.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine's European allies say peace talks must include Kyiv

Ukraine's European allies say peace talks must include Kyiv

The White House says Trump is open to Ukraine joining talks with Putin on Friday, as Zelensky insists any deal without Kyiv is a “dead decision”.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 10. 11:19
Lángba borították az ukrán drónok az orosz olajfinomítót
2025. augusztus 10. 11:08
Már a mezőgazdasági repülőket is beveti Ukrajna az oroszok ellen
×
×
×
×