Úgy tűnik, meghívják az ukrán elnököt Alaszkába

Az index.hu számol be arról, hogy "az amerikai Fehér Ház nyitott egy esetleges háromoldalú csúcstalálkozóra, melyen Volodimir Zelenszkij is részt vehetne" – derült ki magas rangú tisztviselők nyilatkozataiból.

A lépésre a nemzetközi nyomás hatására kerülhet sor, mivel a NATO-szövetségesek és az európai vezetők is hangsúlyozták, hogy Ukrajna jövőjéről nem lehet dönteni a részvételük nélkül.

Donald Trump amerikai elnök korábban arról beszélt, hogy az ukrajnai béke feltételeként „területcserére” is sor kerülhet, míg Zelenszkij elnök világossá tette, hogy nem hajlandóak feladni területeket Oroszországnak. Zelenszkij szerint egy ilyen lépés újabb inváziókhoz vezethetne.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője megerősítette: a szövetségesek álláspontja szerint „tartós béke csak úgy lehetséges, ha Ukrajna a tárgyalóasztalnál van”.