Parajd tragédiája után magyar családi cég nyithat óriási sóbányát Erdélyben

Akár évszázadokig folytatható a só kinyerése a körzetből, ráadásul nem akármilyen sóról van szó: 99 százalékos tisztaságú, kiváló minőségű – mondta el a portfolio.hu-nak Veres Márton, a családi cég képviselője. A Salt-Veres Zrt. tulajdonosa az ő édesapja, a cég pedig az egyedüli tulajdonosa a romániai Diana Exploatări Miniere SRL-nek, amely a bányakoncesszió birtokosa.

Mint Veres Márton elmondta, már 2009-ben elindították a kitermelési jog igénylési folyamatát, de csak tavaly decemberben kapták meg a licencet. „Az orosz–ukrán háború és ezáltal az ukrán bányák bezárása a feje tetejére állította a piacot. Kiesett közel 2 millió tonna só a térségből, amit pótolni kell máshonnan” – mondta a szakember.

A bányát még 1980-81-ben kutatták le, a Ceaușescu-érában. „Hozzáfértünk ezekhez a felmérésekhez, adatokhoz. Kiderült, hogy a bányához logisztika is kiépült, már abban az időben – vagyis dupla nyomtávú, villamosított vasútvonal van ipari leágazással, ami kulcsfontosságú a só szállításához. A későbbi munkákban két erdélyi bányamérnöknek volt oroszlánrésze: Ambrus Zoltánnak és András József professzor úrnak. Nekik köszönhetjük, hogy apám akkor jól választott koncessziót” – mondta.

A kitermelési jog 20 évre szól, majd 5 évente meghosszabbítható.

Ez alatt a becslések szerint 30 millió tonna termelhető ki gazdaságosan. Tehát ha évi 800 ezer tonnával számolunk, ez közel 40 évre elegendő készletet jelent. De a geológiai felmérések szerint a teljes készlet ennél jóval nagyobb, akár több százmillió tonna is lehet. Így hosszú távon, akár évszázadokig is folytatható a kitermelés ezen a lelőhelyen.

„Jelenleg a termelési engedély van a birtokunkban. Ez még nem jelent bányanyitást – most zajlik az engedélyeztetési eljárás, amelynek végén megkaphatjuk a nyitási engedélyt. Erre a törvény szerint 330 napunk van, így várhatóan 2025 végéig ez megtörténik.A célunk, hogy az évi 800 ezer tonnás kapacitást 2–3 év alatt elérjük, és biztosítsuk a folyamatos, stabil és olcsó termelést” – tette hozzá.

A bánya Európa legmodernebb sóbányája lesz.

A mintát német bányaüzemek adják: elektromos kombájnokkal dolgoznak majd, zárt, automatizált rendszerben, öntartó szerkezetekkel, minimális emberi jelenléttel. A projektet két műszakban 30–35 fő tudja működtetni. A termelés és feldolgozás teljes egészében föld alatt történik, így még zajterheléssel sem kell szembesülniük a lakosoknak. Az energiaellátást is jelentős részben megújuló energiával biztosítják, így a bánya ökológiai lábnyoma minimális lesz, és ezzel is csökkentik a kitettségüket az energiaáraknak.

A bánya teljesen másképp fog kinézni, mint a nemrég katasztrófát szenvedett és bezárt parajdi sóbánya. Mint Veres Zoltán elmondta, a különbség óriási. Ez egy modern, új ipari bánya lesz. A parajdi bánya egy több száz éve bányászott terület, ahol ráadásul robbantásos termelés folyt egészen az elmúlt néhány évig.

És a projekt üzleti része: a román sópiac jelenleg körülbelül 1,5 millió tonnás, amelyet leginkább az állami Salrom fedez 7-8 bányából. Ennek a bányának igen jelentős, évi 800 ezer tonnás lesz a kapacitása, ami lefedné Magyarország teljes éves sóigényének 80-90%-tát, vagy együttesen Szlovákia, Horvátország és Szerbia teljes igényét. De a só magas tisztaságának köszönhetően célpiacuk lehet a vegyipar, a gyógyszeripar, de akár az állati takarmányozás, az élelmiszeripar, az útszórás. A magas tisztaság különösen előnyös, mert nem kell további tisztítás, így jelentős költségmegtakarítást jelent.

2-3 éves felfutással számolunk, de 2026-ban már sót kívánunk felhozni

– mondta a szakember, hozzátéve: a gépek már a lejtakna építésekor is sószelvényben dolgoznak, vagyis ott is keletkezik eladható termék.