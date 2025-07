A nézők szeme láttára zuhant le egy repülőgép Nagy-Britanniában - videó

A brit hatóságok egyelőre lezárták a légikikötőt - jelentette a BBC. Az Essex megyei rendőrség beszámolója szerint vasárnap délután, helyi idő szerint 16:00 órakor történt a tragédia. A holland Zeusch Aviation tulajdonában lévő Beech B200 Super King Air típusú repülőgép nem sokkal a felszállást követően járt szerencsétlenül.

"Láttuk, ahogy a pilóták az indítás után ránk mosolyognak, majd gázt adtak és a gép légcsavarjai felpörögtek. Rövid nekifutás után a fejünk felett húztak el - nyilatkozta a BBC-nek az egyik szemtanú. Mint mondta, nem sokkal az elemelkedés követően a gép egyre jobban balra dőlt. "Mondtam is a feleségemnek - mesélte a 44 éves John Johnson -, hogy közvetlenül a felszállás után nem szoktak ilyen éles bedöntésű fordulót csinálni. De még ki se mondtam, amikor a gépe a hátára fordult, majd orral lefelé a földnek ütközött. Hatalmas tűzgolyó keletkezett a becsapódás helyén, a pilótáknak esélyük sem volt a menekülésre." A férfi még elmondta, hogy a robbanást követően azonnal hívta a tűzoltókat és a rendőröket.

Crazy footage from the golf course, on which the plane taking off from Southend London airport appeared to crash. pic.twitter.com/d79o8xff8O

A szerencsétlenség közelében egy golfklub is üzemel, amelynek tagjai elsőként rohantak a lezuhant kétmotoroshoz, de a hatalmas tűz miatt nem tudtak segíteni. A lángokat végül a gyorsan a helyszínre vezényelt tűzoltók fojtották el.

A katasztrófát szenvedett Beech B200 Super King Air igazi mindenes repülőgépnek számít, mivel a betegszállítástól a légitérképezésen át az utasszállításig sokféle feladatra alkalmas. A Southend-nél lezuhant gép Athénból indulva előbb a horvátországi Pulában szállt le, majd ezt követően repült tovább a London közeli légikikötőbe. Innen indult a Hollandiában lévő bázis reptere Lelystad Airport felé.

