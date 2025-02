Orbán Viktor és Elon Musk is gratulált Alice Weidelnek

Az előzetes végeredmény szerint a CDU 22,6, a csak Bajorországban induló CSU 6 százalékot ért el, az AfD 20,8 százalékot, a szociáldemokrata SPD pedig 16,4 százalékot szerzett a vasárnap tartott Bundestag-választáson. A Kereszténydemokrata Unió és a Keresztényszociális Unió (CDU/CSU) ezzel együttesen 208 mandátumot szerez az új parlamentben, az AfD pedig 152 mandátumhoz jutva jelentősen növeli frakcióját.

Orbán Viktor gratulált az elért eredményhez az AfD kancellárjelöltjének, Alice Weidelnek, akivel a közelmúltban Budapesten találkozott is.

"A német emberek óriási számban a változásra szavaztak. Gratulálok az AfD-nek a szavazatai megduplázásához. Sok sikert, és Isten áldja Németországot!" – írta a miniszterelnök az X-en.

