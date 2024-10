Néhány hónapon belül szintet léphet az ukrán légierő – komoly erősítés érkezik

Ukrajnának 2025 első negyedévében fogjuk leszállítani az első Mirage-2000-5 többfeladatú harci gépeket – idézte Sebastien Lecornu francia védelmi minisztert a Kyiv Independent. A francia védelmi miniszter azt is közölte, hogy a gépeket a legkorszerűbb berendezésekkel és fegyverekkel fogják átadni. A francia sajtó úgy értesült, hogy elsősorban a Mirage-ok csapásmérő képességeit növelték.

Az angol nyelű kijevi újság ezzel kapcsolatban arra is emlékeztet, hogy Emmanuel Macron az idén júniusban jelentette be: Párizs korszerű harci repülőgépekkel akarja segíteni Ukrajnát. Az internetes újság szerint az ukrán pilóták szeptember 20-án be is fejezték az átképzés első szakaszát, és azóta már Mirage-kon repülnek.

A Mirage-2000-et az 1970-es végén kezdték fejleszteni a Dassault repülőgépgyár mérnökei és 1984-től állította hadrendbe a francia légierő. A gépek több évtizedes szolgálatuk alatt több korszerűsítésen is átestek. Ez minden tekintetben egyenértékűvé tette az amerikai F-16-os vele egyidős változataival a francia repülőket. A francia légierő 2030-ig akarja használni a Mirage-okat.

A típus komoly exportsikereket is aratott: nyolc ország légiereje vásárolt belőle. Egyes szakértők véleménye az, hogy a Mirage-2000-5 képességei közel azonosak az orosz légierőben széles körben alkalmazott Szu-35-ös vadászbombázóéval, és felülmúlják a MiG-29-est.

Mivel a franciák már korábban is átadtak korszerű csapásmérő fegyvereket, például a britekkel közösen gyártott Storm Shadow/SCALP cirkálórakétákat, így

a Mirage-ok megjelenése jelentősen növelheti az ukrán légierő támadó képességeit.

Az újság által megkérdezett ukrán katonai szakértő ezt azzal egészítette ki, hogy a francia vadászbombázók bevethetik a hajók elleni Exocet, illetve a légvédelmi radarok rombolására szolgáló, AS 37 Martel rakétákat is. Viktor Kevliuk megemlítette még, hogy a Mirage-2000-5 fegyvertárában szerepelnek a nagy találati pontosságú, JDAM-ER és SDB siklóbombák, amelyekkel már eddig is komoly sikereket értek el az ukránok.

Hollandia, Dánia és Norvégia több, régebbi változatú F-16-os szállítását ígérte Ukrajnának, amelyek közül az elsők már meg is jelentek a harcterek felett. Az amerikai gyártású repülőgépek szállítása folyamatos, és csak az ukrán pilóták átképzésének üteme határozza meg a szállítások gyorsaságát.

A Kyiv Independent azonban azt is megjegyzi, hogy az ukrán vezetés előrehaladott tárgyalásokat folytat Svédországgal is a JAS-39 Gripenek átadásáról is. Stockholm már korábban jelezte, hogy szívesen adna a gépekből, ha az ukránok igényt tartanának rá.