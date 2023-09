24 órás roham - Hegyi-Karabah megadta magát, de mi jön most?

Azerbajdzsán katonai úton próbálta lezárni a régóta húzódó hegyi-karabahi konfliktust - mondta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton posztszovjet térségi szakértő, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója azok után, hogy szerda reggelre örmény megadással véget is ért a kedden indult azerbajdzsáni fegyveres roham a térségben.

"Nyilván nem terrorellenes műveletekről van szó, hanem a terület feletti katonai kontroll visszaszerzéséről. A karabahi hatóságok elfogadták az ultimátumot, letették a fegyvert, lényegében szélnek eresztették védelmi erőket, a vitatott terület egésze azeri kontroll alá fog kerülni" - összegzett a szakértő.

A terület vitatott voltáról szólva elmondta még, a térség országai vitatták Hegyi-Karabah hovatartozását, de Hegyi-Karabah Azerbajdzsán területének része, így ismeri el a nemzetközi jog, akkor is, ha 1991 óta elveszett a kontroll a terület felett, Örményország tette rá a kezét, örmények is lakják. Baku próbált diplomáciai és katonai erőfeszítéseket tenni a visszaszerzéséért, de 2020-ig erre nem adódott lehetőség.

Évszázados harc Karabahért

A területért már korábban is voltak harcok, az Orosz Birodalom megszűnése után külön szovjet tagköztársaság lett (Transz-Kaukázusi Szovjet Tagköztársaság), 1936-ig állt fenn, de a tagköztársaságon belül a feszültség továbbra is jelen volt, rontva az ott élő népek viszonyát. 1936 után alakultak ki a mai területi egységek nagyjából azokon a területeken, amelyeket ma is látunk, létrejött Grúzia, Örményország, Karabah pedig autonóm státuszt kapott Azerbajdzsánon belül az ott élő örmények miatt. Az etnikai ellentétek a Szovjetunió felbomlása során kerültek újra felszínre, a harcot akkor az örmények nyerték, nem tudta az akkori gyenge Azerbajdzsán megtartani a területét, sőt a környező területeket is örmény kontroll alá vonták, biztosítva a "folyosót" Karabah felé; több tucat azeri faluról van szó, amelynek azeri lakosságát kitelepítették. Ezt követően Azerbajdzsán fejleszteni kezdte haderejét, 2020-ban pedig eszkalációba is kezdett, felmorzsolva az örmény katonai erőket, elvágva Karabahot Örményország "többi részétől". Akkor született egy senkinek sem igazán jó kompromisszumos megoldás: orosz és török békefenntartók érkeztek Karabahba. A következő esemény az ukrajnai háború kezdete volt, amikor az oroszok gyakorlatilag feladták ezen "állásaikat" - a modern Oroszország történetében nem volt még olyan, hogy orosz békefenntartók távoztak volna valahonnan -, így 2023-ra érkezett el az idő, hogy Azerbajdzsán "pontot tegyen" az ügy végére.