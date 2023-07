Bemutatjuk az orosz flotta legújabb hadihajóját - képek, videó

Az új hadihajó rendszerbe állításáról a TASZSZ orosz hírügynökség számolt be. Eszerint a Ciklon névre keresztelt "Project 22800 Karakurt" osztályú rakétás korvett a Fekete-tengeri Flottát erősíti. Az oroszok hivatalosan "kis rakétahordozó hajónak" nevezik ezt a 800 tonna vízkiszorítású korvettet.

A Karakurt osztály az orosz haditengerészet korszerűsítési programjának részeként jött létre, a 2000-es évek legelején. A név oroszul a fekete özvegy pókot jelenti, amivel a tervezők nyilván arra próbáltak utalni, hogy ez a hadihajó kis mérete ellenére is halálos ellenfél lehet.

A 67 méter hosszú, 11 méter széles hajót három, összesen 8 ezer lóerőt teljesítő dízelmotor hajtja. Legnagyobb sebessége eléri a 30 csomót, ami valamivel több, mint 55 km/óra. Vízen ez igen komoly tempónak számít. A hajón 39 tengerész szolgál és legfeljebb 15 napos küldetéseket teljesíthetnek. A kis hadihajó takarékosan, 2,5 csomós sebességgel haladva, akár 4600 kilométert is képes megtenni egyetlen feltöltéssel.

A Ciklon orosz rakétás korvett (kis rakétahordozó hajó). Forrás:Twitter/Granger

A képen jól látszik az orosz haditengerészet újfajta álcázó festése is. A hajótest egy része ezért fekete, hogy megtévesszék a támadó cirkálórakétákat vezérlő mesterséges intelligenciát. Az ugyanis állítólag nem érzékeli, hogy a sötét, illetve a világosabb részek egy egységet alkotnak, és a valóságosnál kisebbnek látja a hajót. Ezért könnyen lehet, hogy nem is támadja meg, mert nem tartja elég értékes célpontnak (egy rutinosabb emberi kezelő viszont kiszúrhatja az ilyesmit).

Igen figyelemre méltó az új korvett fegyverzete is. Nyolc, függőleges indítóból Kalibr típusú cirkáló rakétákat tud kilőni tengeri vagy szárazföldi célpontok ellen. De képes bevetni a Cirkon hiperszonikus rakétát is, bár arról nincs megbízható információ, hogy a most hadrendbe állt hajó fegyverzetében van-e ebből a drága és csak kevés példányban létező fegyverből.

Az új hajó légvédelme is elég komolynak számít: az ukrajnai háborúban széles körben használt Pancir rakétás-gépágyús rendszer tengerészeti változatával, a Pancir-M-mel látták el. Ennek rakétái 20 kilométerről képesek harcolni a hajót támadó repülőgépek vagy cirkálórakéták ellen. Állítólag még a víz felszínétől alig pár méterre száguldó robotrepülőgépekkel szemben is hatásos lehet. Az újratöltésük teljesen automatikus, akárcsak az, hogy a rakéták által esetleg elvétett célpontok ellen a két 30 milliméteres gépágyú nyit tüzet, nagyjából 5 kilométer távolságból. A rendszer hírek szerint drónok ellen is eredményesen működik.

Az új rakétás korvett osztály hajóiból eredetileg 18 darabot akart az orosz haditengerészet, de pénzügyi okokból végül kettőről kénytelen volt lemondani. A Ciklon az osztály első olyan egysége, amely a Fekete-tengeren állt hadrendbe (a Balti-tengeren már használják). Testvérhajóján, az Aszkoldon (nevét a varég harcosról, Aszkoldról kapta) jelenleg a tengeri próbákat végzik. Az a terv, hogy ebben az évben három darab "Project 22800 Karakurt" osztályú kis rakétahordozó hajó lépjen aktív szolgálatba a Fekete-tengeri Flottánál.

Az új egységekkel főleg a part menti területeket akarják ellenőrizni az oroszok, és fokozni próbálják a flotta légvédelmének hatékonyságát. Az ukrán rakétatámadásban elveszett Moszkva cirkáló elsődleges feladata ugyanis éppen a többi hadihajó légvédelme lett volna.

Az orosz fekete tengeri flotta elsüllyesztett zászlóshajója, a Moszkva cirkáló. Forrás:Wikipédia

Néhány orosz hadiblogger máris a Moszkva utódjának tartja a Ciklont. Ám ezt nyugati szakértők erősen vitatják és arra emlékeztetnek: az oroszokra nem jellemző, hogy képesek lennének ugyanazt a harcértéket jelentősen kisebb méretben előállítani. Márpedig a tengerfenekére küldött Moszkva cirkáló nagyjából 12-szer akkora volt, mint az új korvett.