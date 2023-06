Ravasz csellel próbálják becsapni az oroszok a drónokat - képek

Két, Admiral Grigorovics osztályú fregatt, valamint két, cirkálórakétákkal felszerelt korvett kapott különleges álcázó mintázatot - írja személyes blogjában H. I. Sutton. A főleg tengeralattjárókkal és a vízalatti hadviseléssel foglalkozó szakértő műholdfelvételeken vette észre az oroszok legújabb trükkjét.

Ennek az a lényege, hogy a hajók orrát és tatját feketére festik, így a magasból sokkal rövidebbnek látszanak. Ezzel a támadó drónok mesterséges intelligenciáját akarják megtéveszteni az oroszok. Az MI ugyanis főleg a hajók mérete alapján azonosítja a célpontokat., így ha a valóságosnál kisebbnek ítél meg egy vízi járművet, akkor azt hibásan azonosítja és esetleg nem is támadja meg.

Ez a fajta kamuflázs azonban legfeljebb a robotokat tévesztheti meg, mert egy jó szemű drónirányító katona könnyen észreveszi a turpisságot.

