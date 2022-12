Fontos katonai parancsnokot váltott le Vlagyimir Putyin

A brit védelmi minisztérium szerint Jevgenyij Nyikiforov altábornagy átveszi Szergej Kuzovlev vezérezredes helyét, akit mindössze három hónapja neveztek ki.

Nyikiforov az invázió első heteiben az orosz Keleti Erők Csoportjának (EGF) vezérkari főnökeként részt vett volna az EGF és a légierők kísérletének megtervezésében, hogy északnyugat felől, Csernobil térségében előrenyomuljanak Kijev felé – tette hozzá a minisztérium napi frissítésében.

A nyugati erők feladata, hogy Oroszország jobb szárnyát, a Luhanszki terület Kreminna és Szvatove környéki területét védje.

Mivel bármelyik fél megkísérelhet egy offenzívát ebben a szektorban, Nyikiforov fontos operatív szerepet vállal a konfliktusban – írja a Sky News, amit az Index szemlézett. Hozzátették, hogy a magas rangú orosz tisztek folyamatos cserélődése belső megosztottságot tükröz az orosz védelmi minisztérium jövőbeli hadvezetésével kapcsolatban.

