Phenjan egyértelmű üzenetet küldött Dél-Koreának

A kommunista állam szócsövének számító KCNA részéről elmondták, a kilövések során egyebek között "amerikai és dél-koreai célpontok megsemmisítésére is képes" nukleáris fegyverek fellövését is tesztelték. A fellövésekre – ahol nukleáris robbanófej-utánzatokat használtak – Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is ellátogatott, aki egyúttal jelezte: folytatják a teszteket.

A műveletekkel Phenjan választ kívánt adni Dél-Koreának az Egyesült Államokkal közös tengeri hadgyakorlatára,

melyben egy amerikai nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó is részt vett. A bejelentésre a dél-koreai elnöki hivatal részéről azt közölték, a Korea-félsziget és Északkelet-Ázsia biztonsági helyzete súlyosbodik, ezért Szöulnak "megfelelően fel kell készülnie".

Phenjan közeléből legutóbb vasárnap lőttek ki két rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát a Japán irányába. Egy kedden kilőtt, közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta – 2017 óta először – elhaladt a japán szigetvilág fölött.

Az ENSZ határozatai megtiltják Észak-Koreának a ballisztikus rakéták tesztjét.

(Nyitóképen: A dél-koreai egyesített vezérkar által közreadott képen egy hadgyakorlat részeként fellőnek egy ballisztikus rakétát egy ismeretlen dél-koreai helyszínen 2022. október 5-én. Dél-Korea és az Egyesült Államok a mai napon négy föld-föld rakétával hajtott végre gyakorlatot, amelynek során tengeri célpontokat vettek célba. A gyakorlat egy nappal azután történt, hogy egy észak-koreai közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta elrepült Japán fölött.)

