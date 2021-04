A magyar vakcinaigazolványt is leválthatja az uniós

Gyévai Zoltán ismertetése szerint az európai vakcinútlevél ügye jelenleg ott tart, hogy az Európai Bizottság mintegy két héttel ezelőtt letette javaslatát, ennek értelmében digitális oltási igazolványt vezetnének be unió-szerte. Ezeket elsősorban egészségügyi célokra hasznosítanák, azonban hosszabb távon, legkorábban a nyártól, az utazásokban is szerepet játszhatnának.

Az igazolvány várhatóan tartalmazni fogja elsőként, hogy az illető rendelkezik-e oltással, vagy sem. Ha igen, akkor mikor oltották be és milyen fajta vakcinával. Valamint azt is, hogy amennyiben nincs oltása, akkor mikor volt utoljára koronavírus-tesztje, milyen eredménnyel, és volt-e beteg.

Az EB azt is rögzítette, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott vakcinák esetében a tagállamoknak nem lenne választási lehetőségük, „akit ezekkel oltottak be, utazhat szabadon, ha eljön az ideje”. A lehetőség az orosz és kínai oltások esetében is nyitva állna, ennek eldöntését viszont már a tagországokra bízná a testület. Magyarán, döntsenek maguk az államok, fogadnak-e ilyen vakcinával beoltott turistákat.

Ám mindez egyelőre csak javaslat, amiből sok van -

jelentősége annak lesz, ha majd az Európai Tanács létrehozza az álláspontját.

Gyévai Zoltán szerint a jelenlegi magyar vakcinaigazolvány Magyarországra, illetve azokra az országokra vonatkozik, amelyek kétoldalúan elfogadják azt. De ha létrejön az uniós igazolvány, vélhetően az lesz majd érvényes magyarországon is.

A rendszer működtetéséhez természetesen létre kell hozni egy uniós digitális platformot, hogy az információk mindenhová eljussanak. Hogy ha például az ember Spanyolországba utazik, a helyi hatóságok ellenőrizni tudják a vackinációját. Ennek a kritériumnak viszont a jelenlegi magyar kártya nem biztos, hogy megfelel (mert nem tartalmazza az oltás típusát), tette hozzá az EU-Monitor főszerkesztője. Úgy vélte, a rendszernek csak úgy van értelme, ha nem 27 különféle kártya van, hanem ha egységes uniós vakcinaútlevél lesz az utazások tekintetében, máskülönben káoszba fulladhat az egész.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán