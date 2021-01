Szakértő: törékeny többséggel próbálkozhat Giuseppe Conte

Giuseppe Conte megpróbálhatja folytatni a kormányzást, de meg kell próbálnia a többségét növelni, és kisebb kormányátalakítást végrehajtani – mondta Molnár Anna Olaszország-szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára az InfoRádióban, miután a felsőházban is bizalmat kapott az olasz miniszterelnök kedd este a kormányzás folytatásához.

A szenátus elnökének hivatalos bejelentése szerint Conte 156 szavazattal 140 ellenében, 16 tartózkodás mellett szerezte meg a szenátus bizalmát. A stabil kormányzáshoz szükséges többség alsó határának 155 szavazat számított, az abszolút többséghez 161 szavazat lett volna szükséges.

A kormányválságot múlt héten előidéző, Matteo Renzi vezette Élő Olaszország (IV) két tagja a párt diktálta tartózkodás helyett Contét támogatta. Meglepetésre bizalmat szavazott a kormánynak két örökös szenátor, köztük Mario Monti volt kormányfő, továbbá a Hajrá, Olaszország (FI) két tagja is. Utóbbiakat azonnal kizárták a jobbközép pártból.

A miniszterelnök egy nappal korábban az alsóházban tartott bizalmi szavazáson is többséget szerzett 321 szavazattal, 259 ellenében, 27 tartózkodás mellett.

Molnár Anna arra hívta fel a figyelmet, hogy igen törékeny Conte többsége, ráadásul a szenátusban hiába van meg az egyszerű többség, de a parlamenti bizottságok közül csak négyben lesz többsége a kormánykoalíciónak, a fontosabb döntések átviteléhez a kormányzásból épp most kilépő Élő Olaszországgal is meg kell egyeznie.

A szakértő szerint Conte valószínűleg a centrista erőket próbálja majd győzködni,

és a koalíciót felrúgó Renzi sem zárta ki, hogy hajlandó lenne tárgyalni. Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) kizárta az együttműködést, és Conte is elzárkózott ettől. A baloldali Demokrata Párt viszont hajlandó lenne a tárgyalásokra, de Molnár Anna szerint ennek a kimenetele is bizonytalan. Az államfővel is tárgyalások folynak majd, az ellenzék pedig folyamatosan bírálja ezt a folyamatot.

"A törékeny kormányzás helyett lehet előrehozott választás, ez július-augusztusig történhet meg,

addig oszlathatja fel a parlamentet Sergio Mattarella államfő, mivel jövő februárig tart a mandátuma, és az utolsó hat hónapban már nincs erre joga" – mondta Molnár Anna, és hozzátette, nehéz megjósolni, hogy mi fog történni a következő fél évben, mert az olasz politikában folyamatosan változnak az események, újabb válságok jelenhetnek meg.

