Szakértő: vagy befogja a kispártokat a baloldal, vagy nagykoalíció jön

A vasárnapi, négy éven belüli negyedik spanyol országgyűlési választások egyáltalán nem teremtett tisztább helyzetet, a legnagyobb párt zsugorodott, a "második" legnagyobb nőtt, több kicsivel együtt.

Nem csak hogy több, különböző színezetű párt került be, de a szélsőjobb nagyon megerősödött, a liberális centrum pedig eltűnt"

- fogalmazott a helyzetet elemezve az InfoRádióban Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatási igazgatóhelyettese, kijelentve, Pedro Sánchez baloldali miniszterelnök cseberből vederbe került a korábbi helyzethez képest.

Arra a kérdésre, hogy a hagyományosan baloldali irányultságú Spanyolországban mi az oka a szélsőjobb megerősödésének, arról azt mondta, jó eséllyel a katalán szeparatista törekvések állnak emögött.

"A helyzet két éve történt kezelése erősítette meg a szélsőjobboldalt,

de voltak olyan, a szocialista tábor által szimbolikusnak tartott intézkedések is, mint Franco tábornok újratemetése, ami szintén mozgósíthatta a jobboldali szavazókat egy párt irányába" - mutatott rá.

A liberális visszaesés ügye szerinte komplexebb kérdés. "Részben az okozhatta, hogy nem voltak hajlandóak a szocialistákkal koalícióra lépni, de még csak tárgyalni sem. Elméleti lehetőségük pedig volt rá, hogy akár a baloldallal, akár a jobboldallal koalícióra lépjenek, így bizonyos törekvéseiket beemelhette volna a hatalomba a kormány, de ettől elvben elzárkóztak."

Nagy Sándor Gyula érdekességként ehhez még azt is hozzáfűzte, hogy a liberális centrum pártjának márpedig éppen az a francia Macron-párt a testvérpártja, amely bizonyos kérdésekben akár a bal-, akár a jobboldal felé nyitni tud. "Ez a stratégia most nagyon nem jött be" - fűzte hozzá, rámutatva, hogy 57-ről 10-re csappant a képviselői létszámuk.

Hogy hol lesz ezek után stabil többség? "Egyik oldalon sem, ez a szépsége a dolognak. Gyakorlatilag a balodali és a jobboldali blokk közötti egyensúly változatlan,

a kis, szeparatista pártok azok, amelyek eldönthetik, hogy melyik irányba fordulnak.

Az egyik út, hogy a szocialisták összekaparják a kis pártokat, amelyekkel koalíciót tudnak alakítani, a másik, hogy mindenki kicsit visszább vesz a retorikából, és nagykoalíció jön létre német mintára, aminek persze megvannak az árnyoldalai" - részletezte a szakértő.

Nagy Sándor Gyula ma este 6 órakor az InfoRádió (88,1) Aréna című műsorában ad teljesebb képet a spanyolországi választásokról és a belpolitikai helyzetről. Tartsanak velünk!

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Javier Lizon