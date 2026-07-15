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Nyitókép: Unsplash

Új szintre lép a fast fashion óriása – bődületes pénzek mozoghatnak

Infostart / MTI

A Shein Group ázsiai online ruházati kiskereskedő augusztusban tőzsdére mehet Hongkongban – közölte a Bloomberg jól értesült forrásokra hivatkozva.

A vállalat pénteken már megkapta a Kínai Értékpapír-felügyeleti Hatóság (CSRC) jóváhagyását a részvények bevezetésére a hongkongi tőzsdén.

A Shein 2-3 milliárd dollárért tervez részvényeket kibocsátani, a végső ajánlati ár a vállalat értékelésétől és a befektetők érdeklődésétől függ.

A hongkongi tőzsde a tervek szerint jövő csütörtökön vizsgálja meg a Shein nyilvános részvénykibocsátási (IPO) kérelmét.

A Sheint 2008-ban alapították Kínában, és beszállítóinak többsége is ottani. A cég központja Szingapúrban van.

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