Új szintre lép a fast fashion óriása – bődületes pénzek mozoghatnak

A vállalat pénteken már megkapta a Kínai Értékpapír-felügyeleti Hatóság (CSRC) jóváhagyását a részvények bevezetésére a hongkongi tőzsdén.

A Shein 2-3 milliárd dollárért tervez részvényeket kibocsátani, a végső ajánlati ár a vállalat értékelésétől és a befektetők érdeklődésétől függ.

A hongkongi tőzsde a tervek szerint jövő csütörtökön vizsgálja meg a Shein nyilvános részvénykibocsátási (IPO) kérelmét.

A Sheint 2008-ban alapították Kínában, és beszállítóinak többsége is ottani. A cég központja Szingapúrban van.