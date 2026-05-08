2026. május 8. péntek Mihály
Cannes, France - April 16, 2012: Apple iPhone 4S showing the new Siri voice application. Siri is a voice recognition system which allows users to control the phone by using spoken words.
Nyitókép: yusufsarlar/Getty Images

Pedig ezért vettek sokan iPhone-t – jókora kárpótlás jön a cégtől

75 milliárd forintot fizet az Apple azoknak, akik dühösek a késő AI-funkciók miatt.

Amerikában nem hagyták annyiban az iPhone-vásárlók, hogy sok AI-funkció még nem volt elérhető a vásárlás pillanatában, pedig az Apple már ezekkel reklámozta a termékeket.

Mint a HVG.hu The Financial Timesra támaszkodó cikkéből kiderül, 75 milliárd forintnyi dollárt fizet ki kárpótlásul az Apple azért, hogy pontot tegyen egy csoportos kereset végére, melyet a AI-funkciók kései érkezése miatt indítottak felhasználók.

A perben azt állították, hogy a cég túlzásba vitte az Apple Intelligence-t érintő újdonságok körét. Ezek között ott volt a Siri továbbfejlesztett verziója is. A kereset állítja: az Apple azt a látszatot keltette, hogy fejlett AI-funkciók már az új iPhone 16-sorozatú készülékek megjelenésének pillanatában elérhetőek lesznek, valójában azonban ekkor még nem lehetett használni azokat, csak körülbelül egy hónappal később jelentek meg egy szoftverfrissítés után. Sőt, egyes funkciók – például az új Siri – még ma sem érhetőek el, pedig már eltelt azóta bő másfél év.

Az Apple a bíróságon nem ismerte el a jogsértést, ám úgy döntött, hogy peren kívül megegyezik a felperesekkel.

Azok az amerikai vásárlók, akik 2024. június 10-e és 2025. március 29-e között vásároltak iPhone 15-öt vagy iPhone 16-ot, készülékenként akár 29 ezer forintnyi dollárt is kaphatnak.

Oroszország tűzszünetet hirdetett, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország május 8. és 10. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt – jelentette az orosz TASzSz hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Az ukrán elnök máris élesen bírálta a lépést. Az orosz vezetők "különös és helytelen" logikájára hívta fel a figyelmet. Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban. A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat. Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Német érettségi 2026: német vizsgafeladatok, tippek, megoldások, eredmények egy helyen

Mit kell tudni a német érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a német érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

2026. május 8. 06:00
2026. május 8. 04:00
