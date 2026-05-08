Pedig ezért vettek sokan iPhone-t – jókora kárpótlás jön a cégtől

Amerikában nem hagyták annyiban az iPhone-vásárlók, hogy sok AI-funkció még nem volt elérhető a vásárlás pillanatában, pedig az Apple már ezekkel reklámozta a termékeket.

Mint a HVG.hu The Financial Timesra támaszkodó cikkéből kiderül, 75 milliárd forintnyi dollárt fizet ki kárpótlásul az Apple azért, hogy pontot tegyen egy csoportos kereset végére, melyet a AI-funkciók kései érkezése miatt indítottak felhasználók.

A perben azt állították, hogy a cég túlzásba vitte az Apple Intelligence-t érintő újdonságok körét. Ezek között ott volt a Siri továbbfejlesztett verziója is. A kereset állítja: az Apple azt a látszatot keltette, hogy fejlett AI-funkciók már az új iPhone 16-sorozatú készülékek megjelenésének pillanatában elérhetőek lesznek, valójában azonban ekkor még nem lehetett használni azokat, csak körülbelül egy hónappal később jelentek meg egy szoftverfrissítés után. Sőt, egyes funkciók – például az új Siri – még ma sem érhetőek el, pedig már eltelt azóta bő másfél év.

Az Apple a bíróságon nem ismerte el a jogsértést, ám úgy döntött, hogy peren kívül megegyezik a felperesekkel.

Azok az amerikai vásárlók, akik 2024. június 10-e és 2025. március 29-e között vásároltak iPhone 15-öt vagy iPhone 16-ot, készülékenként akár 29 ezer forintnyi dollárt is kaphatnak.