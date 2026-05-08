Egy New York-i bíróság szerint Trump félreértelmezte a törvényt

A New York-i nemzetközi kereskedelmi bíróság a 10 százalékos ideiglenes vámok ellen tiltakozó kisvállalkozások javára döntött, és az intézkedést „jogellenesnek, ezért érvénytelennek” nyilvánította.

A bíróság megállapította, hogy Trump félreértelmezte a vámok alapjául szolgáló kereskedelmi törvényt. Sem az amerikai kormány, sem az amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatal nem szedhet be behozatali vámokat a felperesektől – köztük Washington államtól. Ezenkívül a bíróság elrendelte, hogy a már beszedett vámokat vissza kell téríteni.

A bíróság megállapította, hogy az amerikai kormány nem bizonyította kellőképpen azokat az „alapvető nemzetközi fizetési problémákat”, amelyekre az intézkedés indoklásához hivatkozott 1974-es kereskedelmi törvény előírja.

Február 24. óta az Egyesült Államok 10 százalékos vámot vet ki a legtöbb importárura. Trump azzal is fenyegetőzött, hogy ezt az arányt 15 százalékosra emeli. Ez lenne a maximális arány, amelyet az elnök az 1974-es kereskedelmi törvény értelmében 150 napra kivethet.

Februárban a Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, hogy Trump túllépte hatáskörét egy másik vámcsomaggal, amelyet 2025 januárjában, második elnöki ciklusának kezdetén vezetett be, és amely egy 1977-ben elfogadott vészhelyzeti törvényre hivatkozott. Ezt követően hirdette ki az általános 10 százalékos vámtarifát.