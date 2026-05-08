ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.41
usd:
302.3
bux:
133033.43
2026. május 8. péntek Mihály
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Judges gavel and Themis statue.
Nyitókép: Zolnierek/Getty Images

Egy New York-i bíróság szerint Trump félreértelmezte a törvényt

Infostart / MTI

Egy amerikai kereskedelmi bíróság helyi idő szerint csütörtökön törvénytelennek ítélte és hatályon kívül helyezte a Donald Trump amerikai elnök által februárban a világ minden tájáról érkező importárukra kivetett 10 százalékos vámot.

A New York-i nemzetközi kereskedelmi bíróság a 10 százalékos ideiglenes vámok ellen tiltakozó kisvállalkozások javára döntött, és az intézkedést „jogellenesnek, ezért érvénytelennek” nyilvánította.

A bíróság megállapította, hogy Trump félreértelmezte a vámok alapjául szolgáló kereskedelmi törvényt. Sem az amerikai kormány, sem az amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatal nem szedhet be behozatali vámokat a felperesektől – köztük Washington államtól. Ezenkívül a bíróság elrendelte, hogy a már beszedett vámokat vissza kell téríteni.

A bíróság megállapította, hogy az amerikai kormány nem bizonyította kellőképpen azokat az „alapvető nemzetközi fizetési problémákat”, amelyekre az intézkedés indoklásához hivatkozott 1974-es kereskedelmi törvény előírja.

Február 24. óta az Egyesült Államok 10 százalékos vámot vet ki a legtöbb importárura. Trump azzal is fenyegetőzött, hogy ezt az arányt 15 százalékosra emeli. Ez lenne a maximális arány, amelyet az elnök az 1974-es kereskedelmi törvény értelmében 150 napra kivethet.

Februárban a Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, hogy Trump túllépte hatáskörét egy másik vámcsomaggal, amelyet 2025 januárjában, második elnöki ciklusának kezdetén vezetett be, és amely egy 1977-ben elfogadott vészhelyzeti törvényre hivatkozott. Ezt követően hirdette ki az általános 10 százalékos vámtarifát.

Kezdőlap    Gazdaság    Egy New York-i bíróság szerint Trump félreértelmezte a törvényt

bíróság

donald trump

import

vám

vámháború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.08. péntek, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lassan az egész világ felfigyel a forint menetelésére

Lassan az egész világ felfigyel a forint menetelésére

Péntek reggel további erősödéssel nyitott a forint, egyelőre úgy tűnik, hogy semmi nem tud gátat szabni a magyar deviza szárnyalásának. A fő ok továbbra is a választásokat követő piaci bizalom, ha még a geopolitikai színtérről is kedvező hírek jönnének, az lenne csak az igazi főnyeremény.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a bejelentés, vadiúj sorsjegyek érkeznek Magyarországra: egy vagyont lehet velük nyerni

Itt a bejelentés, vadiúj sorsjegyek érkeznek Magyarországra: egy vagyont lehet velük nyerni

Új, háromtagú sorsjegycsalád érkezik május 8-án a lottózókba, melyekkel akár 150 millió forintot is lehet nyerni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 8. 09:42
Baljós felhők a Mol körül?
2026. május 8. 06:13
Pedig ezért vettek sokan iPhone-t – jókora kárpótlás jön a cégtől
×
×