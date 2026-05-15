Egész Európában tilthatják a 16 év alattiak TikTokozását

Egyre több ország követi Ausztrália példáját. Az országban a világon elsőként vezettek be olyan törvényt, amely a 16 évnél fiatalabbak közösségimédia-használatát korlátozza. Az Európai Parlament pedig hasonló korlátozásról hagyott jóvá 2025 novemberében egy állásfoglalást – írta meg a 24.hu.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU-csúcstalálkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a témában. A szakértői testület júliusig kapott határidőt a részletek kidolgozására.

Emlékeztetnek, hogy egyelőre

eddig 10 EU-tagállam javasolt minimum korhatárt a platformokhoz való hozzáférésre vonatkozóan. Franciaország 15, Spanyolország és a legtöbb tagállam pedig 16 évnél húzná meg a határt.

Az egyik kulcskérdés azonban az, hogy magát az ellenőrzést hogyan lehet technikai szinten megoldani.

Tavaly nyáron már több országban is elindította az Európai Bizottság az uniós életkor-ellenőrző alkalmazás próbáját, áprilisban pedig azt írták, hogy hamarosan elindulhat a bevezetési szakasza. A cikkben emlékeztetnek, hogy az Európai Unió szervei hosszú ideje, következetesen fellépnek a techcégek túlhatalma ellen. Emellett a jövőben szigorúbban fellépnének a TikTok és annak addiktív kialakítása ellen is, a szabályozók elsősorban a végtelen görgetést, az automatikus lejátszást és a push-értesítéseket kifogásolják.