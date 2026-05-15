2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Egy kislány az okostelefonjába merülve ül a földön a hátizsákja mellett.
Nyitókép: blackCAT/Getty Images

Egész Európában tilthatják a 16 év alattiak TikTokozását

Szigorúbb szabályokkal készülnek az illetékesek.

Egyre több ország követi Ausztrália példáját. Az országban a világon elsőként vezettek be olyan törvényt, amely a 16 évnél fiatalabbak közösségimédia-használatát korlátozza. Az Európai Parlament pedig hasonló korlátozásról hagyott jóvá 2025 novemberében egy állásfoglalást – írta meg a 24.hu.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU-csúcstalálkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a témában. A szakértői testület júliusig kapott határidőt a részletek kidolgozására.

Emlékeztetnek, hogy egyelőre

eddig 10 EU-tagállam javasolt minimum korhatárt a platformokhoz való hozzáférésre vonatkozóan. Franciaország 15, Spanyolország és a legtöbb tagállam pedig 16 évnél húzná meg a határt.

Az egyik kulcskérdés azonban az, hogy magát az ellenőrzést hogyan lehet technikai szinten megoldani.

Tavaly nyáron már több országban is elindította az Európai Bizottság az uniós életkor-ellenőrző alkalmazás próbáját, áprilisban pedig azt írták, hogy hamarosan elindulhat a bevezetési szakasza. A cikkben emlékeztetnek, hogy az Európai Unió szervei hosszú ideje, következetesen fellépnek a techcégek túlhatalma ellen. Emellett a jövőben szigorúbban fellépnének a TikTok és annak addiktív kialakítása ellen is, a szabályozók elsősorban a végtelen görgetést, az automatikus lejátszást és a push-értesítéseket kifogásolják.

Visszaköltözik a József nádor téri épületbe a Pénzügyminisztérium
Nincs akadálya a gördülékeny átadás-átvételnek és a közös munka gyors elindításának, függetlenül attól, hogy egy „mamut intézményből” egy tiszta profilú minisztériumot kellett létrehozni – közölte Facebook-oldalán Kármán András pénzügyminiszter pénteken a délelőtti állományülést követően. Visszatérnek a „régi” épületükbe.
 

Nem talál magára a forint: 360 felett az euró árfolyama

Az eurót 360, a dollárt 310 forint körül jegyzik, ami mindkét devizával szemben 2,6, illetve 3,1 egységnyi elmozdulást jelent. Pénteken itthon nem várható jelentős adatközlés, a tengerentúlról pedig az áprilisi ipari termelési adat érkezik délután.

Kvíz: 40 éves a Top Gun! Mennyit tudsz a filmtörténelem kultikus pilótaiskolájáról?

40 éves a Top Gun! Repülj vissza 1986-ba a nagy Top Gun kvízzel. 10 kérdés, 10 fun fact - bizonyítsd be, hogy te vagy az égbolt igazi királya!

Trump says he 'made no commitment either way' to Xi on Taiwan

Trump said Xi Jinping had asked directly if the US would defend Taiwan, and he had responded, "I don't talk about that".

2026. május 14. 22:04
Magyarországon landolt a „Láncos Kutya” repülőgépe – videó
2026. május 14. 14:33
Farkasordító hideget mértek a Bükkben
