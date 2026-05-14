Bendarzsevszkij Anton: nem meglepő, hogy Vlagyimir Putyin „előhúzta” Gerhard Schrödert, nyithat Európa felé

Vlagyimir Putyin orosz államfő közvetítőként szeretné felkérni az orosz-ukrán béketárgyalásokon a korábbi német kancellárt, Gerhard Schrödert. A Spiegel szerint az ötlet nem teljesen elvetélt és azt is jelzi, hogy a közvélemény részéről is egyre nagyobb nyomás van a háború mielőbbi befejezésére. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azonban Brüsszelben nyilatkozva elutasította a felvetést. Vlagyimir Putyin a hétvégi parádé után arról is beszélt, hogy szerinte az ukrán háború hamarosan véget érhet.

„Nem meglepő, hogy az oroszok felhozták a nevét, hiszen nem sok olyan politikus van, aki az elmúlt évtizedekben jó kapcsolatot épített ki Vlagyimir Putyinnal és körével, és aztán nem pártolt el tőlük 2014 és 2022 után” – mondta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője. Mint mondta,

Gerhard Schröder pont ilyen politikus, ráadásul Vlagyimir Putyin barátja, ahhoz hasonló, amilyen Silvio Berlusconi volt.

Tehát elkötelezett az oroszok irányába, és ezáltal valamilyen szinten függ is Moszkvától – tette hozzá.

A szakértő szerint Oroszország részéről eddig egy ilyen – nem hivatalos – tárgyaló volt, Kirill Dmitrijev, aki egy, a technológiai szektorban utazó üzletember, ő viszont elsősorban az amerikai kapcsolatokat ápolta, és valamiért az elmúlt hónapokban elkezdett a háttérbe szorulni. Megjegyezte, az iráni háború előtt hatékonyabban folytak a tárgyalások, azóta azonban megszakadt a folyamat. Bendarzsevszkij Anton úgy véli, az, hogy Vlagyimir Putyin „előhúzta” Gerhard Schrödert, jelezheti azt is, hogy Európa felé is próbál nyitni, hiszen az Egyesült Államok éppen Iránnal van elfoglalva.

A szombati, győzelem napi parádén történtek kapcsán a szakértő elmondta, az orosz elnök váratlan módon arról beszélt, hogy hamarosan véget érhet az ukrajnai háború. Ez sokakat meglepett, hiszen február óta nincsenek tárgyalások, és az oroszok kaptak egyfajta „mentőövet” az iráni háború miatt, ami által az olajbevételeik megötszöröződtek, így a dolog nem úgy néz ki, mintha a lezárás felé haladna. Vlagyimir Putyin mégis a befejezést emlegette, új közvetítőt nevezett meg, tehát mintha mégis békülni akarnának, bár messzemenő következtetéseket még nagyon korai lenne levonni, tekintve, hogy a gyakorlatban ennek egyelőre semmi jelét nem mutatták – szögezte le az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.

Bendarzsevszkij Anton szerint

idén már várható valamiféle áttörés a tárgyalásokban.

Elmondása szerint az orosz gazdaság kimerülőben van, strukturális válságban szenved, ráadásul Ukrajna is kapott egyfajta „haladékot” pénzügyileg a 90 milliárd eurós hitellel, bár ez körülbelül 2027 közepéig lesz szerinte elegendő, vagyis Kijevnek is sietős lenne a dolog. Emellett Donald Trumpot is szorítja az idő a novemberben esedékes időközi választások miatt, és a felmérések alapján jelenleg úgy néz ki, hogy elveszíti a Kongresszus mindkét házát. Vagyis onnantól kezdve sokkal nehezebb lesz vele tárgyalni, jóval kisebb figyelmet fordíthat az orosz-ukrán háborúra, kevésbé lesz békülékeny és kompromisszumkész az oroszok irányába. A szekértő úgy véli, Vlagyimir Putyin számításai erre is épülhetnek.

A cikk alapjául szolgáló interjút Tatár Tímea készítette.