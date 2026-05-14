Az új miniszter átállíttatja a liftet, és visszaviteti a festményeket a Szépművészeti Múzeumba

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Facebook-oldalán azt írta: az átadás-átvétel előtt bement a minisztériumba, az egykori NGM egyik épületébe, és több dologra is megkérte a kollégákat.

A tárcavezető kérte többek között, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését. „A szakmai lapok maradhatnak” – tette hozzá.

A miniszter kérte azt is, hogy

az épület két liftje közül az egyik programozását állítsák vissza gyári beállításra, hogy az ne kizárólag a miniszteri szinten álljon meg, hanem valamennyi emeleten használható legyen.

Tanács Zoltán emellett arra kérte munkatársait, hogy a Szépművészeti Múzeumból kölcsönzött, mintegy 40 millió forint értékű festményeket vigyék vissza a közgyűjteménybe. „Jobb helyen vannak ott” – jegyezte meg.

„Apróságok, mégis fontosak” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében a miniszter.