2026. május 14. csütörtök Bonifác
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés digitalizációs és technológiai bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: Bodnár Boglárka

Az új miniszter átállíttatja a liftet, és visszaviteti a festményeket a Szépművészeti Múzeumba

Infostart / MTI

Tanács Zoltán visszaviteti a Szépművészeti Múzeumba az onnan kölcsönzött festményeket az egykori Nagy Márton-féle Nemzetgazdasági Minisztérium épületéből, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Facebook-oldalán azt írta: az átadás-átvétel előtt bement a minisztériumba, az egykori NGM egyik épületébe, és több dologra is megkérte a kollégákat.

A tárcavezető kérte többek között, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését. „A szakmai lapok maradhatnak” – tette hozzá.

A miniszter kérte azt is, hogy

az épület két liftje közül az egyik programozását állítsák vissza gyári beállításra, hogy az ne kizárólag a miniszteri szinten álljon meg, hanem valamennyi emeleten használható legyen.

Tanács Zoltán emellett arra kérte munkatársait, hogy a Szépművészeti Múzeumból kölcsönzött, mintegy 40 millió forint értékű festményeket vigyék vissza a közgyűjteménybe. „Jobb helyen vannak ott” – jegyezte meg.

„Apróságok, mégis fontosak” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében a miniszter.

Megjelentek a Magyar Közlönyben a Tisza-kormány első, szerdai hivatalos ülése után az új kormányzat első rendeletei. Ezek azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista, hogy minek lát neki azonnal a kormány.
 

