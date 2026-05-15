ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.2
usd:
309.76
bux:
132035.8
2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Beszédet mond Raúl Castro volt kubai elnök.
Nyitókép: Alexandre Meneghini-Pool/Getty Images

Bíróság elé állíthatják a 94 éves Raúl Castrót

Infostart / MTI

Az amerikaiak hamarosan vádat emelhetnek Kuba korábbi elnöke ellen, akit két humanitárius tevékenységet végző repülőgép harminc évvel ezelőtti lelövésének ügyében vonnának felelősségre.

Az Egyesült Államok lépéseket tesz a 94 éves Raúl Castro volt kubai elnök bíróság elé állítása érdekében – jelentette a CBS amerikai hírcsatorna kormányzati tisztségviselőkre hivatkozva. A lehetséges vádemelés középpontjában az az 1996-os eset állna, amikor Kuba lelőtte egy kubai emigráns csoport repülőgépeit. A USA Today is összefüggésbe hozta a lehetséges vádemelést a közel 30 éves esettel két, az ügyet jól ismerő forrásra hivatkozva.

A kubai légierő 1996. február 24-én lőtte le a miami székhelyű Brothers to the Rescue kubai emigráns aktivista szervezet két repülőgépét a kubai partok közelében. Havanna szerint a Cessna repülőgépek beléptek a kubai légtérbe, az ENSZ légügyi szervezete azonban arra a következtetésre jutott, hogy a gépek nemzetközi vizek felett repültek. A halottak közül hárman amerikai állampolgárok voltak.

Több amerikai politikus is szorgalmazta már Raúl Castro felelősségre vonását. Sajtóértesülések szerint kongresszusi képviselők

azzal vádolják az egykori vezetőt, hogy védelmi miniszterként ő maga adott parancsot a gépek lelövésére.

Ron DeSantis, Florida republikánus kormányzója az X-en jelezte, hogy üdvözölné a vádemelést. „Hadd szóljon! Már éppen ideje!” – fogalmazott a politikus.

Raúl Castro 2018-ban mondott le elnöki tisztségéről, 2021-ben pedig a Kommunista Párt éléről, és azóta nem vesz részt a napi politikában. Fidel Castro öccseként és az 1959-es forradalmi generáció egyik utolsó alakjaként azonban továbbra is nagy tekintélynek örvend az országban. Miguel Díaz-Canel jelenlegi elnök kulcsfontosságú tanácsadójaként tartják számon, és továbbra is komoly befolyással bír a kubai fegyveres erőkben.

Az Egyesült Államok és Kuba közötti kapcsolatok az 1959-es forradalom óta feszültek, és Donald Trump amerikai elnök visszatérése óta tovább romlottak. Donald Trump 2025 januári hivatalba lépése után azonnal visszahelyezte Kubát az Egyesült Államok terrorizmust támogató államok listájára.

Kezdőlap    Külföld    Bíróság elé állíthatják a 94 éves Raúl Castrót

egyesült államok

kuba

raul castro

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést

Magyar Péter: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést
Magyar Péter miniszterelnök üzent a Facebookon, visszakérik az eddig már kifizetett 22 milliárd forintot is a Nobel-díjas tudós alapítványától.
 

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

Magyar Péter: erre a hétvégére beteltek a helyek a kormányzati épületek látogatására

Gulyás Gergely reagált a kordonbontás alkalmával elhangzottakra

VIDEÓ
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.15. péntek, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan bejelentés jött Trumptól: ez lehet a megoldás a háború lezárására?

Váratlan bejelentés jött Trumptól: ez lehet a megoldás a háború lezárására?

Donald Trump elnök bejelentette: hajlandó elfogadni, hogy Irán csak átmenetileg, 20 évre adja fel az urándúsítást – írja a Times of Israel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Azbeszt-botrány: több száz magyar településen is ott lehet, teljes régiókba terítették a veszélyes kőzúzalékot

Azbeszt-botrány: több száz magyar településen is ott lehet, teljes régiókba terítették a veszélyes kőzúzalékot

Bölcsődétől a skateparkig, magyar utcáktól osztrák télisózásig: ennyi településen lehet ott a burgenlandi azbeszt-kő.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Xi conclude 'very successful' talks but no deals announced

Trump and Xi conclude 'very successful' talks but no deals announced

There were plenty of choreographed ceremonies but no trade breakthroughs after the two-day visit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 15. 13:51
Salát Gergely: Kína nem fogja elengedni az irániak kezét, de Amerika felé is gesztusokat kell tennie
2026. május 15. 10:42
Botrány: kínai buszokra adhat pénzt Európa
×
×