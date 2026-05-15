2026. május 15. péntek
Kisiklott vonat a békéscsabai vasútvonalon, Gyoma vasútállomás (Gyomaendrõd) és Csárdaszállás között 2026. május 14-én. A balesetben legalább két ember megsérült. Egy súlyosabban megsérült utast mentõhelikopter vitte kórházba.
Nyitókép: MTI/Lehoczky Péter

600 betonalj is megsérült a kisikláskor – új részletek az IC-balesetről

Infostart

Az éjszaka során megtörtént a békéscsabai vonalon kisiklott kocsik visszaemelése, a sérült járműveket pedig már el is vontatták a helyszínről – írta közösségi oldalán Hegyi Zsolt, MÁV-csoport vezérigazgatója péntek délelőtt.

Mint arról az Infostart is beszámolt, csütörtökön kisiklott a Békés InterCity a békéscsabai vasútvonalon, legalább két ember megsérült; egyikük súlyosabban. A szerelvényen 240 fő tartózkodott. Az előzetes vizsgálatok alapján a Gyoma vasútállomás (Gyomaendrőd) és Csárdaszállás között kisiklott vonat jelentősen túllépte a váltón megengedett sebességet – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Hegyi Zsolt pénteki bejegyzése szerint jelenleg a pályás szakemberek a helyszíni szemlék során azt vizsgálják, mikor adhatják vissza a sérült pályát a forgalomnak, és mennyi időre lesz szükség a teljes helyreállításhoz. Az már most látszik, hogy

jelentős károk keletkeztek: mintegy 600 vasúti betonalj, a felsőágyazat, a sínek és a kapcsolószerek is megrongálódtak

– írta, hozzátéve: a sérült járművek elvontatása után a kétvágányú pálya balesetben nem érintett vágánya járhatóvá vált, az érintett szakaszon hajnal óta a vonatpótlás megszűnt, a vonatok Budapest és Lőkösháza között a teljes vonalon közlekednek.

„Kollégáimnak köszönöm a megfeszített éjszakai helytállást, utasainknak pedig a türelmet!” – tette hozzá a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Robert Fico moszkvai útja után diplomáciai vita alakult ki Szlovákia és Németország között. Ivan Korcok volt szlovák külügyminiszter szerint Friedrich Merz német kancellár lemondta tervezett szlovákiai látogatását, miután Fico Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A német kormány ugyanakkor azt állítja: ilyen hivatalos látogatás eleve nem is volt napirenden.
 

A mesterséges intelligenciáról a legtöbben még mindig a látványos képfelismerésre gondolnak – pedig az igazi áttörés sokszor a háttérben történik: döntéstámogatásban, adminisztráció-kiváltásban és a gazdaságok jövedelmezőségének javításában. A Portfolio AgroFuture 2026 konferencián Maróti Miklós, az AgroVIR ügyvezetője is előad; ennek apropóján beszélgettünk vele arról, hol tart ma az AI a mezőgazdaságban, kinek elérhető, és hogyan definiálhatja újra az ágazat működését.

