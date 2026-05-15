600 betonalj is megsérült a kisikláskor – új részletek az IC-balesetről

Mint arról az Infostart is beszámolt, csütörtökön kisiklott a Békés InterCity a békéscsabai vasútvonalon, legalább két ember megsérült; egyikük súlyosabban. A szerelvényen 240 fő tartózkodott. Az előzetes vizsgálatok alapján a Gyoma vasútállomás (Gyomaendrőd) és Csárdaszállás között kisiklott vonat jelentősen túllépte a váltón megengedett sebességet – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Hegyi Zsolt pénteki bejegyzése szerint jelenleg a pályás szakemberek a helyszíni szemlék során azt vizsgálják, mikor adhatják vissza a sérült pályát a forgalomnak, és mennyi időre lesz szükség a teljes helyreállításhoz. Az már most látszik, hogy

jelentős károk keletkeztek: mintegy 600 vasúti betonalj, a felsőágyazat, a sínek és a kapcsolószerek is megrongálódtak

– írta, hozzátéve: a sérült járművek elvontatása után a kétvágányú pálya balesetben nem érintett vágánya járhatóvá vált, az érintett szakaszon hajnal óta a vonatpótlás megszűnt, a vonatok Budapest és Lőkösháza között a teljes vonalon közlekednek.

„Kollégáimnak köszönöm a megfeszített éjszakai helytállást, utasainknak pedig a türelmet!” – tette hozzá a MÁV-csoport vezérigazgatója.