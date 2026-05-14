Telefonja miatt halt meg a diáklány, akit gyászol az ELTE

„19 óra 35 perckor egy személyvonat Angyalföld irányából Solymár felé közlekedett, amikor Óbuda vasútállomáson a kiépített gyalogos átjárón egy fiatal lány nem adott elsőbbséget az elhaladó vonatnak; a szerelvény elé lépett, ami elütötte. A 22 éves lány a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette” – közölte a Blikk megkeresésére a BRFK Kommunikációs Osztálya, ahol közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják az eset körülményeit.

A lap információi szerint az áldozatot egy olyan szerelvény ütötte el, ami – ahogy az gyakran elő szokott fordulni – megállás nélkül haladt át a vasútállomáson. Úgy tudni, Réka épp telefonált, ezért nem vette észre a felé robogó vonatot.

Réka 2023-ban nyert felvételt az ELTE Természettudományi Kar környezettan szakára. Új tisztségét nagy tervekkel, lendülettel és őszinte tenni akarással kezdte meg, mindössze néhány nappal halála előtt még a kollégiumi érdekképviselet fejlesztésén dolgozott, tele célokkal és motivációval.

„Réka személye és munkássága mindannyiunk számára példamutató marad. Kitartása, alázata és tanulni akarása olyan értékek voltak, amelyek az érdekképviseleti munkában is különösen meghatározóvá tették. Megmutatta, hogy valódi közösségi vezetővé nem egyik napról a másikra válik az ember, hanem folyamatos munkával, önreflexióval és mások iránti felelősségvállalással. Elkötelezettsége, embersége és közösségért végzett munkája példát jelent mindazok számára, akik ismerték és együtt dolgozhattak vele” – többek között így emlékeztek rá a Hallgatói Önkormányzat oldalán.