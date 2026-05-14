Ismert tévés és híres lánya is meghalt a búvárbalesetben

A tragédia a Vaavu-atollon történt, ahol a csoport búvárszafari keretében 50 méter mélyen fekvő vízalatti barlangokat akart felderíteni.

A búvárok csütörtökön reggel merültek le a Duke of York nevű hajóról, és a személyzet azután értesítette a hatóságokat, hogy délig sem kerültek elő.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, amelyben a római külügyminisztérium esti, az áldozatok nevét is tartalmazó közleménye szerint

Monica Montefalcone, a Genovai Egyetem professzora, tengerökológus, ismert televíziós személyiség és lánya, Muriel Oddenino, a Torinói Egyetem természettudósa és két búvároktató halt meg.

A helyi média szerint az időjárási viszonyok kedvezőtlenek voltak, annyira, hogy a meteorológiai szolgálat sárga figyelmeztetést tett közzé.

