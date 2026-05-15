Figyelem: nekik mindenképpen foglalkozniuk kell az adóbevallással

Május 20-a egyben az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek szja-bevallásának is a határideje. Akik a tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettséget, azoknak mindenképpen be kell küldeniük a bevallásukat – közölte a NAV.

2026-tól a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az szja-tervezetükben feltünteti az Online Számla rendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbá azoknak, akik 2025-ben az ONYA-ban adták be egyszerűsített szocho- és járulékbevallásukat, az ebben szereplő adatok automatikusan átkerülnek az éves szja-bevallásukba.

Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfafizetésre kötelezetteknek május 20-ig mindenképpen át kell nézniük, kiegészíteniük és beadniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy pedig önállóan benyújtaniuk a 25SZJA bevallásukat. Mint a közleményben fogalmaznak, „sokaknak van még teendője”.

Emlékeztetnek, hogy a mezőgazdasági őstermelőnek továbbra sem kell bevallást benyújtania, ha a támogatások nélkül számított őstermelői bevétele nem haladta meg 2025-ben az éves minimálbér felét, vagyis az 1 744 800 forintot, és más bevallásköteles jövedelme nem volt. Ugyanakkor ha az őstermelői bevétele meghaladta az 1 744 800 forintot, akkor a tervezet kiegészítésével tehet eleget bevallási kötelezettségének.

A bevallás elkészítése és benyújtása a NAV által kiajánlott tervezet kiegészítésével a legegyszerűbb az eSZJA felületen. Mint írják, akinek nincs az azonosításhoz szükséges DÁP- vagy Ügyfélkapu+-regisztrációja, annak érdemes most regisztrálnia.