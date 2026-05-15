ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.38
usd:
310.67
bux:
131696.18
2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images/ Steve Prezant

Figyelem: nekik mindenképpen foglalkozniuk kell az adóbevallással

Infostart

Nem változik automatikusan bevallássá a tervezet.

Május 20-a egyben az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek szja-bevallásának is a határideje. Akik a tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettséget, azoknak mindenképpen be kell küldeniük a bevallásukat – közölte a NAV.

2026-tól a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az szja-tervezetükben feltünteti az Online Számla rendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. Továbbá azoknak, akik 2025-ben az ONYA-ban adták be egyszerűsített szocho- és járulékbevallásukat, az ebben szereplő adatok automatikusan átkerülnek az éves szja-bevallásukba.

Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfafizetésre kötelezetteknek május 20-ig mindenképpen át kell nézniük, kiegészíteniük és beadniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy pedig önállóan benyújtaniuk a 25SZJA bevallásukat. Mint a közleményben fogalmaznak, „sokaknak van még teendője”.

Emlékeztetnek, hogy a mezőgazdasági őstermelőnek továbbra sem kell bevallást benyújtania, ha a támogatások nélkül számított őstermelői bevétele nem haladta meg 2025-ben az éves minimálbér felét, vagyis az 1 744 800 forintot, és más bevallásköteles jövedelme nem volt. Ugyanakkor ha az őstermelői bevétele meghaladta az 1 744 800 forintot, akkor a tervezet kiegészítésével tehet eleget bevallási kötelezettségének.

A bevallás elkészítése és benyújtása a NAV által kiajánlott tervezet kiegészítésével a legegyszerűbb az eSZJA felületen. Mint írják, akinek nincs az azonosításhoz szükséges DÁP- vagy Ügyfélkapu+-regisztrációja, annak érdemes most regisztrálnia.

Kezdőlap    Gazdaság    Figyelem: nekik mindenképpen foglalkozniuk kell az adóbevallással

nav

adóbevallás

egyéni vállalkozó

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kuzmányi István az Arénában: hamarosan újra láthatjuk Erdő Pétert, egy pápalátogatásért nagyon drukkolok

Kuzmányi István az Arénában: hamarosan újra láthatjuk Erdő Pétert, egy pápalátogatásért nagyon drukkolok
Egy éve választották meg az új pápát, XIV. Leót, a 267. római katolikus egyházfőt. Kuzmányi István diakónus szerint a katolikusoknak, de a nem hívők számára is nagy jelentőséggel bír a pápa prófétai hangja, amely a társadalmi igazságosság és a béke megteremtésének szempontjából is iránymutató. A Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője az InfoRádió Aréna című műsorában a súlyos betegségéből lábadozó Erdő Péter bíborosról is beszélt, aki jelenleg is „el tudja látni a feladatait”. De érkezik-e Magyarországra majd Ferenc pápa után a következő is?
Visszaköltözik a József nádor téri épületbe a Pénzügyminisztérium

Visszaköltözik a József nádor téri épületbe a Pénzügyminisztérium

Nincs akadálya a gördülékeny átadás-átvételnek és a közös munka gyors elindításának, függetlenül attól, hogy egy „mamut intézményből” egy tiszta profilú minisztériumot kellett létrehozni – közölte Facebook-oldalán Kármán András pénzügyminiszter pénteken a délelőtti állományülést követően. Visszatérnek a „régi” épületükbe.
 

Havasi Bertalan: jár a végkielégítés, akár perelek is érte

Fontos államtitkárt mutatott be Gajdos László

Találkozott az Akadémia új elnökével a tudományos és technológiai miniszter

Magyar Péter: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261 milliárd forintos szerződést

Rétvári Bence: meghiúsul egy országos tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz-alapítvány forrásainak elvonásával

Kordonbontásba kezdett Magyar Péter a Karmelitánál, megnyitják a nagyközönség előtt

Magyar Péter: erre a hétvégére beteltek a helyek a kormányzati épületek látogatására

Gulyás Gergely reagált a kordonbontás alkalmával elhangzottakra

VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rossz hír: úgy néz ki, megérkezett Magyarország szomszédjába a hantavírus

Rossz hír: úgy néz ki, megérkezett Magyarország szomszédjába a hantavírus

Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Agerpres hírügynökség szerint egy partiumi betegnél, de a közegészségügyi intézet (INSP) további laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséig csak "fertőzésgyanúként" kezeli az esetet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt saját jövőjéről Arne Slot: utolsó napjait tölti a Liverpool kispadján a holland mester?

Megszólalt saját jövőjéről Arne Slot: utolsó napjait tölti a Liverpool kispadján a holland mester?

Arne Slot meg van győződve arról, hogy a következő szezonban is ő irányítja a Liverpoolt annak ellenére, hogy a bajnoki címvédés kudarcba fulladt, a szurkolók türelme pedig fogy.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he 'made no commitment either way' to Xi on Taiwan

Trump says he 'made no commitment either way' to Xi on Taiwan

Trump said Xi Jinping had asked directly if the US would defend Taiwan, and he had responded, "I don't talk about that".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 15. 18:58
Haditermelésre állhat át egyre több európai üzem
2026. május 15. 15:22
Drága lehet visszapótolni a stratégiai benzintartalékot
×
×