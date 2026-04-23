Infostart.hu
2026. április 23. csütörtök
Cseppfolyósföldgáz-szállítás hajóval.
Nyitókép: Wikipédia

Pletser Tamás az Arénában: jóval nagyobb a baj LNG-fronton, mint egy szoros lezárása

Infostart / InfoRádió

Ha napokon belül véget érne az iráni háború, akkor is valószínűleg több évbe telne a nyersanyagellátási lánc újraépülése – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője.

Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője két évben határozta meg azt az időt, ami az iráni háború vége utáni pillanattól kelleni fog az energiahelyzet globális rendezésére.

Mint Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, több probléma is van, nem egyszerűen egy szállítási útvonal lezárása:

  1. a forgalom csak lassan áll helyre
  2. az irániak felmérhetetlen mennyiségű helyszínt és eszközt támadtak meg drónokkal, rakétákkal, beleértve kőolaj- és földgázkitermelő egységeket, logisztikai bázisokat, feldolgozókat, finomítókat
  3. nem tudni, mekkora a háború kára.

Egy példával is illusztrálta a probléma nagyságrendjét, összetettségét.

„Van Katarban egy nagyon nagy LNG-terminál, ami a világ cseppfolyós földgázkínálatának közel 20 százalékát adja. Itt 14 train, vagyis egység van, ebből 2 megsemmisült, a helyreállításuk 3-5 éves munka, csak ez maga a világ LNG-készlete 4 százalékának kiesését jelenti.”

Az iráni katonai akció előtt volt még egy olyan számítás, hogy az LNG-kapacitások jelentősen felfutnak a következő években. Ezzel kapcsolatban tisztázta: LNG-ből rövidtávon most tényleg keletkezett.

„Megbecsültem, hogy az amerikai, ausztrál, kanadai, illetve egyéb LNG-felfutás mikor tudja pótolni a katarit, és az jön ki, hogy körülbelül 40 milliárd köbméterrel nő a visszagázosítás után az LNG-kínálat 2026-ban, és körülbelül ennyivel nő 2027-ben. Tehát

2027 végén sem leszünk azon a ponton, ami tudja teljesen pótolni a kieső katari kapacitást.

Addig persze lehet, hogy Katar vissza tud jönni a piacra.”

Ami viszont szerinte tartós kár, hogy mind Katar, mind pedig az Egyesült Arab Emirátusok nagyon komoly bővítési programmal rendelkeztek,

  • Katar is 77 millió tonnáról 112 milliárd köbméter visszagázosítás után olyan 110 millió tonnára akarta növelni 2027-re az LNG-kapacitásait az északi mező többletkitermelésével, illetve az új LNG-egységek beléptetésével; ezek a projektek most legalább egy éves késleltetést szenvedtek el
  • az Egyesült Arab Emirátus oldaláról pedig '28-'29-ben lettek volna új kapacitások; Pletser Tamás most azt gyanítja, egy ilyen projektre most a régióban nem szívesen adnak kölcsönt, tehát ezek a projektek most aligha valósulnak meg.

A régió próbál más útvonalakat találni, hogy ne csak a Hormuzi-szoros legyen az egyetlen átengedőpont. Az East West, tehát Kelet-Nyugat kőolajvezetéket most teljes üzemben használják a szaúdiak, ennek nagyjából – maximum – napi 7 millió hordós kapacitása van.

„A probléma az, hogy ha a másik oldalra, a Vörös-tengerre átkerül a kőolaj, és onnan Ázsiába akarják vinni, akkor meg a Báb el-Mandeb szoroson kell keresztülmenni, ahol

a húti lázadók szintén akadályozhatják a forgalmat. Ráadásul nem csak a kőolajról van szó.

A régió nagyon fontos globális ellátó kőolajtermékben, petrolkémiai termékben, nitrogén- és kénalapú műtrágyában, héliumban és cseppfolyós földgázban is, miközben a régió pedig a Hormuzi-szoroson keresztül hozza be például az élelmiszert. Az Arab-öbölnek az arab oldalán 40 millió ember él, ott nincs élelmiszertermelés, teljesen importra szorulnak. Egy ismerősöm mondta, ő Katarban élt, hogy hetente kétszer volt friss zöldség, hétfőn és csütörtökön, mert akkor jött a hajó. Tehát hogyha még meg is lennének az alternatív útvonalak, mondjuk kőolajban, a többi probléma továbbra is megoldásra szorul” – emelte ki az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője az InfoRádió Aréna című műsorában.

Király István Dániel teljes beszélgetését Pletser Tamással alább megtekintheti.

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

Frakcióvezető-helyettes lesz az Országgyűlésben Magyar Péter eddigi kabinetfőnöke

Eurostat: Magyarország államháztartási hiánya és államadóssága is csökkent 2025 végére

Kapitány István: csökkenti a mediánbér alattiak személyi jövedelemadóját a Tisza-kormány

Egyeztetés Magyar Péterrel: a pedagóguskar elnöke szerint pontosan meg kell határozni az oktatás céljait

Az ügynökaktákkal és a vagyonvisszaszerzési hivatallal kezd a leendő kancelláriaminiszter

Fájdalmasat zakózott a hatalmas befektetési alap, több tízmilliárd a veszteség

Fájdalmasat zakózott a hatalmas befektetési alap, több tízmilliárd a veszteség

Jelentős, 636 milliárd norvég korona (68,4 milliárd dollár) veszteséggel zárta az első negyedévet a norvég állami nyugdíjalap, a világ legnagyobb szuverén pénzügyi alapja - közölte a vagyonkezelő, a Norges Bank Investment Management csütörtökön.

Több mint tízmillió forintot buknak a magyar családok a lakáshiteleken: kiderült, miért fizetnek töredékannyit a szomszédok

Több mint tízmillió forintot buknak a magyar családok a lakáshiteleken: kiderült, miért fizetnek töredékannyit a szomszédok

A magyar piaci lakáshitelkamat ma közel 3 százalékponttal magasabb a régiós átlagnál.

Iran has received first Strait of Hormuz shipping toll, deputy speaker says

Iran has received first Strait of Hormuz shipping toll, deputy speaker says

The Iranian official did not say who paid the toll, or how much it was. President Trump has previously said the US would target ships if they pay Iran to use the strait.

2026. április 23. 10:38
Eurostat: Magyarország államháztartási hiánya és államadóssága is csökkent 2025 végére
2026. április 23. 09:38
Nyaral a fogyasztóvédelem
