2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Nyitókép: Getty Images/ David Lees

Úgy tankolunk, mintha nem lenne holnap – ebből még baj lehet

Látványosan megugrott az üzemanyag-fogyasztás az első negyedévben, azonban a készletek nem végtelenek, a megemelkedett kereslet hiányt is okozhat.

Az idei első három hónapban 8,1 százalékkal több motorbenzin és 13,3 százalékkal több gázolaj fogyott a kiskereskedelmi forgalomban Magyarországon, mint tavaly ugyanebben az időszakban; a teljes üzemanyag-fogyasztás így átlagosan 11,3 százalékkal nőtt – írja a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) közlése nyomán a Portfolio.

A teljes üzemanyag-fogyasztás 980 millió liter volt az év első negyedében, ezen belül 369 millió liter motorbenzint és 611 millió liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe a vásárlók a MÁSZ-tagvállalatok összesített adatai alapján.

Az autósok, gépjármű-fenntartók

  • 95-ös benzinből 302 millió litert tankoltak, ami éves összevetésben 6,3 százalékos növekedés;
  • a prémium motorbenzinből az év első három hónapjában 67 millió liter fogyott, 17,2 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest;
  • gázolajból 548 millió litert adtak el idén január és március között, ez 11,5 százalékos növekedés;
  • a prémium dízel fogyasztása meghaladta a 63 millió litert, ami éves szinten 31,9 százalékos növekedés.

A MÁSZ közleménye alapján a teljes kiskereskedelmi forgalomban eladott benzin körülbelül háromnegyedét, és a gázolaj mintegy kétharmadát a szövetség tagjai értékesítik. A MÁSZ-tagvállalatok az ország 2035 töltőállomásából 1057-et üzemeltetnek a 2025. december 31-i adatok szerint.

A fogyasztási eredmények azért is aggasztóak, mert az MSZKSZ keddi adatai alapján márciusban történelmi mélypontra zuhant Magyarország stratégiai üzemanyag- és kőolajkészlete.

Az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a Magyarországra irányuló üzemanyag-import, vélhetően a piaci viszonyokat nem reprezentáló kiskereskedelmi árak miatt – írja a lap, hozzátéve, hogy a hazai benzinfogyasztás hetek óta meghaladja a megtermelt és az országba behozott mennyiség együttesét, ennek következménye a szorult helyzet.

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Bár várhatóan változni fognak a magyar-amerikai kapcsolatok a Tisza Párt választási győzelmével, de mindez nem jelenti azt, hogy a kormánytól független megállapodások, például a hadiipari eszközbeszerzések leállnának – mondta Magyarics Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút adott a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztetett, amely után doorstep sajtótájékoztatót tartott, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. A sajtótájékoztatón kiderült, hogy várhatóan mikor alakul meg az új Országgyűlés és mikor állhat fel hivatalosan is az új kormány. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után. Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.

Itt a 10 pontos követeléslista: kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a magyar dolgozók képviselői

A korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet kér és remél a munkavállalók számára az új kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség.

Iranian commander threatens shipping in Gulf and Red Sea if US naval blockade continues

The commander made the comments after the US military began a blockade of Iranian ships on Monday.

2026. április 15. 15:44
