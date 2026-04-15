Úgy tankolunk, mintha nem lenne holnap – ebből még baj lehet

Az idei első három hónapban 8,1 százalékkal több motorbenzin és 13,3 százalékkal több gázolaj fogyott a kiskereskedelmi forgalomban Magyarországon, mint tavaly ugyanebben az időszakban; a teljes üzemanyag-fogyasztás így átlagosan 11,3 százalékkal nőtt – írja a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) közlése nyomán a Portfolio.

A teljes üzemanyag-fogyasztás 980 millió liter volt az év első negyedében, ezen belül 369 millió liter motorbenzint és 611 millió liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe a vásárlók a MÁSZ-tagvállalatok összesített adatai alapján.

Az autósok, gépjármű-fenntartók

95-ös benzinből 302 millió litert tankoltak, ami éves összevetésben 6,3 százalékos növekedés;

a prémium motorbenzinből az év első három hónapjában 67 millió liter fogyott, 17,2 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest;

gázolajból 548 millió litert adtak el idén január és március között, ez 11,5 százalékos növekedés;

a prémium dízel fogyasztása meghaladta a 63 millió litert, ami éves szinten 31,9 százalékos növekedés.

A MÁSZ közleménye alapján a teljes kiskereskedelmi forgalomban eladott benzin körülbelül háromnegyedét, és a gázolaj mintegy kétharmadát a szövetség tagjai értékesítik. A MÁSZ-tagvállalatok az ország 2035 töltőállomásából 1057-et üzemeltetnek a 2025. december 31-i adatok szerint.

A fogyasztási eredmények azért is aggasztóak, mert az MSZKSZ keddi adatai alapján márciusban történelmi mélypontra zuhant Magyarország stratégiai üzemanyag- és kőolajkészlete.

Az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a Magyarországra irányuló üzemanyag-import, vélhetően a piaci viszonyokat nem reprezentáló kiskereskedelmi árak miatt – írja a lap, hozzátéve, hogy a hazai benzinfogyasztás hetek óta meghaladja a megtermelt és az országba behozott mennyiség együttesét, ennek következménye a szorult helyzet.