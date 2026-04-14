Rajzó kártevők fenyegetik a magyar kajszitermést

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara figyelmeztetése szerint a Duna–Tisza közén elvirágoztak a kajszifák, miközben tömegesen rajzik a szilva levélbolha (Cacopsylla pruni) – írja a magyarnovenyorvos.hu híradása nyomán az Agroinform.

Hangsúlyozzák: a rovar önmagában nem veszélyes, viszont egy fitoplazmás betegséget terjeszt, amely teljes ültetvények pusztulását okozhatja. Ezek baktériumszerű kórokozók, amelyek a növények szállítószöveteiben élnek. A kajszi esetében a fertőzés súlyos élettani zavarokat okoz: a fák legyengülnek, fejlődésük visszamarad, majd fokozatosan elpusztulnak.

A probléma azért is súlyos, mert más fitoplazmás betegségekhez hasonlóan nincs ellene közvetlen növényvédelmi megoldás, így a védekezés kizárólag a terjesztő rovar elleni fellépésre korlátozódik.

A fertőzés terjesztésében a szilvabolha kulcsszerepet játszik, mivel a rovar táplálkozás közben felveszi a kórokozót, majd azt továbbadja az egészséges növényeknek. A rajzás idején történő fertőzés különösen veszélyes, mert ilyenkor tömegesen képes terjedni a betegség az ültetvényekben.

A szakmai ajánlások szerint a kártevő megfigyelésére csapdázás is alkalmazható, de a döntő tényező a megfelelő időben végrehajtott növényvédelmi beavatkozás.

Mint írják, a mostani, elvirágzás utáni időszak a legkritikusabb a védekezés szempontjából. Ha a védekezés elmarad,

a fertőzés könnyen elszaporodhat, és akár több évre meghatározhatja az ültetvény állapotát.

A szakemberek hangsúlyozzák:

a védekezést időben kell elvégezni,

a kezeléseket össze kell hangolni a rajzásdinamikával,

és folyamatos megfigyelés szükséges a fertőzés nyomon követésére.

A szakértők szintén kiemelik, hogy a betegség jelentős gazdasági veszteséget okozhat, különösen intenzív kajsziültetvényekben. Ezért a jelenlegi helyzet egyértelmű üzenetet hordoz a termelők számára: a szilvabolha elleni időzített védekezés nemcsak ajánlott, hanem kulcskérdés a kajszitermesztés fenntarthatósága szempontjából.