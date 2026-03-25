Holtankoljak.hu: nyárig is kitartanak itthon a stratégiai kőolajkészletek

A hét elején kissé esett az olaj világpiaci ára, miután az amerikai elnök békülékenyebb hangnemet ütött meg Iránnal kapcsolatban, de ez a helyzet bármikor megváltozhat.

„Február 28-tól tapasztaljuk azt, hogy a Brent-olaj jegyzési ára folyamatosan emelkedik, akkor elindult a 80 dolláros szintről és már súrolta a 120 dolláros jegyzésárakat is. Ez kizárólag a közel-keleti fegyveres konfliktusnak köszönhető” – mondta az InfoRádióban Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője.

A szakértő szerint minimális az esély arra, hogy az ár a tavaly megszokott 60-70 dollárig mérséklődjön. Kiemelte:

„a közel-keleti konfliktus egyetlen nyertese Oroszország, mert a jegyzésárak emelkedésével az orosz olaj ára is emelkedik, múlt héten pedig már arra is volt példa, hogy magasabban jegyezték, mint a Brentet”.

Az ügyvezető elképzelhetőnek tartja, hogy az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat valamilyen módon kénytelenek lesznek feloldani a döntéshozók, mert a Hormuzi-szoros lezárása, a bizonytalanság és a kockázat rákényszeríti majd a nyugati piacokat az orosz olaj használatára.

Magyarországon a védett árak és a piaci árak között tovább nőtt a különbség, így az a 95-ös benzin esetében már literenként 91 forint, míg a gázolajnál eléri a 153 forintot. Bujdos Eszter leszögezte:

nagyjából két-két és fél hónapra elegendő Magyarország stratégiai olajkészlete, illetve Omišalj kikötőjéből, az Adria irányából érkezik még olaj, ami összesen másfél-két hétre elegendő ellátást tud biztosítani.

A Holtankoljak.hu ügyvezetője arról is beszélt, hogy Szlovákiában még 600 forint alatti átlagárakat tudnak tartani, Horvátországban viszont hozzánk hasonlóan védett árak vannak, bár ott jó ideje központilag állapítják meg az üzemanyagok árát. Mint mondta, ezek nagyjából azonos szinten vannak, mint Magyarországon.

Romániában és Ausztriában nincs védett ár, így ott drágábban lehet tankolni, mint Magyarországon. Szlovéniában még a hazainál is olcsóbb az üzemanyag, de ott már korlátozni kellett az ellátást.