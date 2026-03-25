Pumping gas at gas pump. Closeup of man pumping gasoline fuel in car at gas station. Mans hand refueling car at gas station
Nyitókép: stefanamer/Getty Images

Holtankoljak.hu: nyárig is kitartanak itthon a stratégiai kőolajkészletek

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Nem kell mennyiségi korlátozásokra számítani a hazai benzinkutakon – mondta az InfoRádióban Bujdos Eszter. A holtankoljak.hu ügyvezetője ugyanakkor nem számít arra, hogy a nemzetközi olajárak visszatérnek a tavalyi szintre, miközben az orosz olaj is egyre drágább lesz.

A hét elején kissé esett az olaj világpiaci ára, miután az amerikai elnök békülékenyebb hangnemet ütött meg Iránnal kapcsolatban, de ez a helyzet bármikor megváltozhat.

„Február 28-tól tapasztaljuk azt, hogy a Brent-olaj jegyzési ára folyamatosan emelkedik, akkor elindult a 80 dolláros szintről és már súrolta a 120 dolláros jegyzésárakat is. Ez kizárólag a közel-keleti fegyveres konfliktusnak köszönhető” – mondta az InfoRádióban Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője.

A szakértő szerint minimális az esély arra, hogy az ár a tavaly megszokott 60-70 dollárig mérséklődjön. Kiemelte:

„a közel-keleti konfliktus egyetlen nyertese Oroszország, mert a jegyzésárak emelkedésével az orosz olaj ára is emelkedik, múlt héten pedig már arra is volt példa, hogy magasabban jegyezték, mint a Brentet”.

Az ügyvezető elképzelhetőnek tartja, hogy az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat valamilyen módon kénytelenek lesznek feloldani a döntéshozók, mert a Hormuzi-szoros lezárása, a bizonytalanság és a kockázat rákényszeríti majd a nyugati piacokat az orosz olaj használatára.

Magyarországon a védett árak és a piaci árak között tovább nőtt a különbség, így az a 95-ös benzin esetében már literenként 91 forint, míg a gázolajnál eléri a 153 forintot. Bujdos Eszter leszögezte:

nagyjából két-két és fél hónapra elegendő Magyarország stratégiai olajkészlete, illetve Omišalj kikötőjéből, az Adria irányából érkezik még olaj, ami összesen másfél-két hétre elegendő ellátást tud biztosítani.

A Holtankoljak.hu ügyvezetője arról is beszélt, hogy Szlovákiában még 600 forint alatti átlagárakat tudnak tartani, Horvátországban viszont hozzánk hasonlóan védett árak vannak, bár ott jó ideje központilag állapítják meg az üzemanyagok árát. Mint mondta, ezek nagyjából azonos szinten vannak, mint Magyarországon.

Romániában és Ausztriában nincs védett ár, így ott drágábban lehet tankolni, mint Magyarországon. Szlovéniában még a hazainál is olcsóbb az üzemanyag, de ott már korlátozni kellett az ellátást.

Megalakulása óta szinte töretlen a radikális jobboldalinak tartott AfD szárnyalása. A két nyugati tartományban márciusban tartott helyi parlament választásokon az ellenzéki párt megduplázta eredményét, de a java az elemzők szerint szeptemberben, a keleti tartományokban tartandó választásokon következhet.
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Elitkatonákat vezényel Trump Irán térségébe, erős katonai hatalmak szállhatnak be a háborúba - Percről percre tudsósítunk az iráni háborúról kedden

Különleges erőket és elit deszantosokat vezényel Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre, miközben arról beszélt tegnap is, hogy elkezdtek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról. Teherán továbbra is azt állítja: nincs semmilyen tárgyalás. Izrael átfogó szárazföldi hadjáratot kezdett Libanon területén, minden jel arra mutat, hogy megszállják az ország déli részét. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közben komolyan mérlegeli, hogy beszéllnak a háborúba Izrael és Amerika oldalán, mivel Teherán folyamatosan támadja a területüket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Gazként írtjuk dédanyáink titkos elixírét: ingyen terem a tavasz köptetője, ami szuper hajnövesztő is

Ha nem állunk neki idejekorán a fűnyírásnak, meglepő kincsekre bukkanhatunk saját kertünkben: az egyik leginkább gaznak tűnő csodanövényünk az útifű. Sokan gyökerestül tépik ki.

Iran says 'non-hostile vessels' may pass through Strait of Hormuz as oil price falls

The US is expected to deploy ground forces to the Middle East, according to the BBC's US partner, CBS News.

