Az egyik kis benzinkútláncnál mennyiségi korlátozást vezettek be

Egyes Orlen-kutakon már napok óta 40 literes mennyiségi korlátozás él, az intézkedés a töltőállomás-hálózat 31 magyarországi egységét érinti – írja a Népszava. A Magyarországon 2022-ben megjelenő, lengyel hátterű lánc 2024 közepi bejelentése szerint felvásárlásokkal hazai töltőállomásainak számát 140 fölé emelte. Egy autós egy alkalommal alapvető üzemanyagokból egy ügyletben 40 litert tankolhat. Nagynyomású kúton a felső határ 150 liter.

Ezután a töltés megáll, a számlát tarifajogosultságtól függetlenül ki kell egyenlíteni, de a tankolás akár azonnal újraindítható

– szólt az egységes tájékoztatás. Vagyis a lépés még nem jelent igazi korlátozást.

A nemzetközi olajpiaci helyzet az iráni háború miatt került kritikus állapotba, Magyarországon benzinársapkát vezetett be a kormány a amgyar rendszámú és forgalmijú járművek számára.