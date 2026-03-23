2026. március 23. hétfő Emőke
Nyitókép: Pixabay

Az egyik kis benzinkútláncnál mennyiségi korlátozást vezettek be

Lapinformációk szerint alkalmanként 40 litert, nagynyomású kútnál 150 litert lehet tankolni egyes Orlen-kutaknál. De utána akár rögtön is újraindítható a tankolás, így nem jelent igazi korlátozást a lépés.

Egyes Orlen-kutakon már napok óta 40 literes mennyiségi korlátozás él, az intézkedés a töltőállomás-hálózat 31 magyarországi egységét érinti – írja a Népszava. A Magyarországon 2022-ben megjelenő, lengyel hátterű lánc 2024 közepi bejelentése szerint felvásárlásokkal hazai töltőállomásainak számát 140 fölé emelte. Egy autós egy alkalommal alapvető üzemanyagokból egy ügyletben 40 litert tankolhat. Nagynyomású kúton a felső határ 150 liter.

Ezután a töltés megáll, a számlát tarifajogosultságtól függetlenül ki kell egyenlíteni, de a tankolás akár azonnal újraindítható

– szólt az egységes tájékoztatás. Vagyis a lépés még nem jelent igazi korlátozást.

A nemzetközi olajpiaci helyzet az iráni háború miatt került kritikus állapotba, Magyarországon benzinársapkát vezetett be a kormány a amgyar rendszámú és forgalmijú járművek számára.

Csatatér: hármas küzdelem várható a budapesti 13-as egyéni választókörzetben
A budapesti 13. egyéni választókerületben a fideszes Németh Balázs parlamenti frakciószóvivő és a tiszás Müller Anna ellen a DK-s Barkóczi Balázs próbálja megvédeni mandátumát az áprilisi országgyűlési választásokon. Herczeg Sándor politológus szerint ebben a kampányban a helyi problémák sokkal kisebb súllyal esnek latba, mint az országos problémák, és különösen Budapesten sokat számít, hogy milyen pártszínekben indulnak az egyéni jelöltek.
Nem is izraeli, hanem ukrán szál tűnik fel a csehországi terrortámadás mögött?

Komoly biztonsági kérdéseket vet fel az a pénteki tűzeset, amely a csehországi Pardubice egyik ipari területén történt. A támadást egy addig ismeretlen csoport, az Earthquake Faction vállalta magára. A közösségi médiában közzétett videójukban azt állították, hogy az „izraeli hadiipar európai központját” vették célba, és palesztinbarát indítékokra hivatkoztak. A valóság azonban más képet mutat.
 

Kritikus időszakban érte súlyos veszteség Oroszországot, számottevő olajmennyiség esett ki

Dróntámadások miatt felfüggesztették a kőolaj- és üzemanyag-exportot Oroszország két legnagyobb balti-tengeri kikötőjében, Primorszkban és Uszt-Lugában. Az eset tovább súlyosbítja a globális ellátási zavarokat, amelyeket a Hormuzi-szoros iráni lezárása okozott az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán.

Kiderültek a mesterséges intelligencia titkos kockázatai: ezzel a magyar dolgozók nagy része túlságosan későn szembesül

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy a mesterséges intelligenciához való viszonyulás erősen ambivalens.

Starmer and Trump discuss need to open Hormuz strait as Israel warns 'weeks' of fighting to come

Fears grow in Lebanon of Israeli ground invasion as IDF preparing for "several more weeks of fighting against Iran and Hezbollah".

