ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.77
usd:
333.06
bux:
0
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Slusszkulcs cserél gazdát egy férfi és egy nő között.
Nyitókép: Getty Images/coffeekai

Komoly tehertől szabadulnak meg a magyar autósok egy új lehetőséggel

Infostart

Egy olyan új füllel bővült a DÁP, aminek a segítségével sok-sok időt és energiát spórolhatnak azok, akik használt gépjárművet vesznek.

Olyan fül jelent meg február végén a Digitális Állampolgár (DÁP) applikációban, ami a hazai használtautó-piacon megkönnyíthet egy s mást, mivel immáron papírmentesen is el lehet intézni a gépjármű-átírást – írja a TotalCar.

Régóta várt lépés valósult meg ezzel a hazai ügyintézésben, aminek köszönhetően az adásvételi szerződés megkötése mellett eladói oldalon a tulajdonosváltás bejelentése, vevői oldalon pedig az átírás, a vagyonszerzési illeték befizetése, továbbá az új forgalmi engedély és törzskönyv igénylése is elérhetővé vált a DÁP-ban. A digitális szerződés hitelességének alapjául a DÁP eAláírás szolgál.

Az újítással még spórolhatnak is azok, akik eddig sem személyesen intézték a gépjármű-adásvételi ügyeket, ugyanis az ilyen szolgáltatások eddig 14-18 ezer forintba kerültek, így viszont ingyenessé válik az átírás-ügyintézés.

Azt viszont nem árt tudni, hogy több feltétele is van a DÁP-on keresztül történő ügyintézésnek, például a vevőnek és az eladónak egyaránt DÁP-ügyfélnek kell lennie, valamint közeli hozzátartozók, illetve magánszemélyek és kereskedések közötti adásvételek lebonyolítására sem használható – még abban az esetben sem, ha a vevő saját maga helyett más személyt akar bejegyezni üzembentartóként. Magánszemélyek esetén is csak addig lehet élni a lehetőséggel, amíg egyedüli tulajdonosai és üzembentartói az adott gépjárműnek.

A DÁP oldalán található információk szerint úgy néz ki az ügymenet, hogy az eladó a megfelelő menüpontban kiválasztja az eladni kívánt gépjárművet, amely a nyilvántartás szerint a felhasználó tulajdonában van, továbbá a szükséges feltételek is adottak. Az eladó megadja a vételárat az adásvétel további részleteivel együtt, amelyeket ezután QR-kód segítségével vagy e-mailben megoszt a vevővel. A vevő áttekintheti a szerződési feltételeket, sőt, adott esetben – az eladóval közösen – szerkesztheti is azokat.

Amennyiben mindketten elfogadják a szerződést, alá is tudják írni az applikációban, ám fontos megjegyezni, hogy a DÁP-féle adásvételi kizárólag digitális formában érvényes, kinyomtatva nem.

A vételárat sem lehet a DÁP-on keresztül megfizetni, a sikeres szerződéskötés és a vételár rendezése után adja át az eladó a kulcsokat, a forgalmi engedélyt, a törzskönyvet, illetve – ha van – a szervizkönyvet is.

Az eladó a tulajdonosváltást bejelenti az applikáción keresztül, ezután a biztosítását is felmondja, az érvényes e-matricákat pedig igény esetén egy másik gépjárműre át tudja íratni. A vevőnek a feladata, hogy intézze az eredetiségvizsgálatot és a biztosítást, az átírást és a vagyonszerzési illetéket pedig elektronikusan is el tudja intézni.

Egy kör viszont még így is lesz a kormányablakba az új forgalmi engedély átvétele, valamint a régi leadása miatt, viszont a DÁP-os igénylés során azt is meg lehet adni, hogy erre hol és mikor kerítenénk sort.

Kezdőlap    Autó    Komoly tehertől szabadulnak meg a magyar autósok egy új lehetőséggel

kormányhivatal

használt autó

adminisztráció

átírás

könnyítés

funkció

digitális állampolgárság program

dáp

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: az iráni háború miatt Törökország, Európa „kapuőre” hatalmas migrációs hullámra számít

Szakértő: az iráni háború miatt Törökország, Európa „kapuőre” hatalmas migrációs hullámra számít

A Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy a török államvezetés egy, a szíriai polgárháború okozta migrációs hullámnál is nagyobbtól tart az iráni háború miatt. Ennek kezelésében egyedül az Európai Unió lehetne partner, de az előző megállapodás is törékenynek bizonyult.
 

Törökországnak három forgatókönyve van az iráni migrációs hullámra

Rendszerváltás Iránban? – Szakértő: a külső támadás „elhalasztja a haragot”, szervezkedni pedig tilos

Pete Hegseth: újabb amerikai bombázók és vadászgépek érkeznek Irán térségébe

Elemző: Donald Trump azért lett dühös, mert a britek lavíroznak, a spanyolok meg már-már cinikusak

A kereskedelem leállítását ígérte Donald Trump – így nézne ki ez a gyakorlatban Spanyolországban

Úton van az első mentesítő járat Jordániából Magyarország felé

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán – percről percre

VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.05. csütörtök, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Katonai akcióba kezd az Egyesült Államok: Trump beszáll a véres drogháborúba – Szigorúan titkos akció indul

Katonai akcióba kezd az Egyesült Államok: Trump beszáll a véres drogháborúba – Szigorúan titkos akció indul

Az Egyesült Államok és Ecuador közös katonai műveletekbe kezdett az illegális kábítószer-kereskedelem visszaszorítására, de a két ország egyelőre nem hozott nyilvánosságra részleteket - írja a Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmasat meneteltek a kedvenc magyar részvények: komoly figyelmeztetés érkezett a folytatásról

Hatalmasat meneteltek a kedvenc magyar részvények: komoly figyelmeztetés érkezett a folytatásról

Iránykereséssel indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde piacán, miután a vezető részvények szerdán jelentős emelkedéssel zártak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Iran launch new strikes as first UK flight bringing citizens home is delayed

Israel and Iran launch new strikes as first UK flight bringing citizens home is delayed

The flight, chartered by the UK government, was supposed to leave Oman on Wednesday night but was delayed by a technical issue. One passenger calls it a "total farce".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 5. 04:45
Közlekedési rémálom Pesten, több busz megállója is változik
2026. március 4. 07:24
Ha teheti, kerülje az M3-ast, kigyulladt egy jármű
×
×