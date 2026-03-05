Komoly tehertől szabadulnak meg a magyar autósok egy új lehetőséggel

Olyan fül jelent meg február végén a Digitális Állampolgár (DÁP) applikációban, ami a hazai használtautó-piacon megkönnyíthet egy s mást, mivel immáron papírmentesen is el lehet intézni a gépjármű-átírást – írja a TotalCar.

Régóta várt lépés valósult meg ezzel a hazai ügyintézésben, aminek köszönhetően az adásvételi szerződés megkötése mellett eladói oldalon a tulajdonosváltás bejelentése, vevői oldalon pedig az átírás, a vagyonszerzési illeték befizetése, továbbá az új forgalmi engedély és törzskönyv igénylése is elérhetővé vált a DÁP-ban. A digitális szerződés hitelességének alapjául a DÁP eAláírás szolgál.

Az újítással még spórolhatnak is azok, akik eddig sem személyesen intézték a gépjármű-adásvételi ügyeket, ugyanis az ilyen szolgáltatások eddig 14-18 ezer forintba kerültek, így viszont ingyenessé válik az átírás-ügyintézés.

Azt viszont nem árt tudni, hogy több feltétele is van a DÁP-on keresztül történő ügyintézésnek, például a vevőnek és az eladónak egyaránt DÁP-ügyfélnek kell lennie, valamint közeli hozzátartozók, illetve magánszemélyek és kereskedések közötti adásvételek lebonyolítására sem használható – még abban az esetben sem, ha a vevő saját maga helyett más személyt akar bejegyezni üzembentartóként. Magánszemélyek esetén is csak addig lehet élni a lehetőséggel, amíg egyedüli tulajdonosai és üzembentartói az adott gépjárműnek.

A DÁP oldalán található információk szerint úgy néz ki az ügymenet, hogy az eladó a megfelelő menüpontban kiválasztja az eladni kívánt gépjárművet, amely a nyilvántartás szerint a felhasználó tulajdonában van, továbbá a szükséges feltételek is adottak. Az eladó megadja a vételárat az adásvétel további részleteivel együtt, amelyeket ezután QR-kód segítségével vagy e-mailben megoszt a vevővel. A vevő áttekintheti a szerződési feltételeket, sőt, adott esetben – az eladóval közösen – szerkesztheti is azokat.

Amennyiben mindketten elfogadják a szerződést, alá is tudják írni az applikációban, ám fontos megjegyezni, hogy a DÁP-féle adásvételi kizárólag digitális formában érvényes, kinyomtatva nem.

A vételárat sem lehet a DÁP-on keresztül megfizetni, a sikeres szerződéskötés és a vételár rendezése után adja át az eladó a kulcsokat, a forgalmi engedélyt, a törzskönyvet, illetve – ha van – a szervizkönyvet is.

Az eladó a tulajdonosváltást bejelenti az applikáción keresztül, ezután a biztosítását is felmondja, az érvényes e-matricákat pedig igény esetén egy másik gépjárműre át tudja íratni. A vevőnek a feladata, hogy intézze az eredetiségvizsgálatot és a biztosítást, az átírást és a vagyonszerzési illetéket pedig elektronikusan is el tudja intézni.

Egy kör viszont még így is lesz a kormányablakba az új forgalmi engedély átvétele, valamint a régi leadása miatt, viszont a DÁP-os igénylés során azt is meg lehet adni, hogy erre hol és mikor kerítenénk sort.