Fontos volt a Türk Tanács a GVH vezetőjének, megállapodást kötött velük

A június 13-án az azerbajdzsáni Susa városában rendezett találkozón a nemzetközi fórum megfigyelő tagjaként jelen lévő GVH elnöke a mesterséges intelligencia (MI) térnyerésére és az inflációs környezet kihívásaira figyelmeztetett. Rigó Csaba Balázs hangsúlyozta, hogy a versenyhatóságoknak garantálniuk kell a tiszta piaci versenyt és a fogyasztók védelmét az MI elterjedése során is. Beszédében kiemelte a GVH közelmúltbeli piaci elemzéseit, valamint a Microsofttal szemben korábban lezárt eljárást, amelyben a technológiai óriás jelentős vállalásokat tett.

A GVH elnöke kitért

a nemzetközi konfliktusok okozta kiszámíthatatlan inflációs nyomásra is.

Jelezte, hogy a drágulás elleni küzdelemben komoly szerep hárul az olyan digitális fogyasztóvédelmi eszközökre, mint a magyar online Árfigyelő rendszer.

A rendezvényen a magyar és az azerbajdzsáni versenyhatóság vezetői kétoldalú egyeztetést is folytattak, és aláírtak egy kétéves cselekvési tervet. Ennek értelmében a GVH közvetlen szakmai támogatást nyújt Baku számára egy, a magyar Árfigyelőhöz hasonló rendszer kidolgozásához és bevezetéséhez. A magyar online rendszer működése iránt az üzbég hatóság vezetője is kiemelt érdeklődést mutatott a kétoldalú tárgyalások során.

A hazai versenyhivatal emellett az OECD-vel közösen működtetett Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központon keresztül is támogatja a térség országait: a türk államokból tavaly több mint harminc szakember vett részt a budapesti versenyjogi képzéseken.