Átalakulóban van az autópiac

Az idén januárban a meghirdetett személygépkocsik 35,6 százaléka tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, az előző év azonos időszakához képest ez a kategória 12,3 százalékkal csökkent.

A kínálat 28,9 százaléka volt a 2,5-5 millió forint közötti sávban, 23,4 százaléka az 5-10 millió forintos sávban, míg 12,2 százaléka 10 millió forint feletti áron szerepelt. A 2,5-5 millió forintos sáv 7 százalékkal bővült, míg az 5-10 millió forintos kategória közel 16 százalékkal erősödött egy év alatt.

A kínálati átlagár januárban 5,6 millió forint volt, ami az egy évvel korábbi adathoz viszonyítva 1,8 százalékos emelkedés.

A meghirdetett személygépkocsik csaknem fele, mintegy 50 ezer benzinmeghajtású volt, míg a 42 ezer dízelautó 41 százalékot képviselt a kínálatban. Az alternatív hajtású járművek részesedése továbbra is alacsonyabb, az elektromosok a kínálat 5,4 százalékát, a hibridek pedig 4,8 százalékát teszik ki. A Használtautó.hu kínálatában az előző év azonos időszakához viszonyítva az elektromos meghajtású autók száma 23,3 százalékkal, a hibrideké 15,5 százalékkal nőtt, ugyanakkor a benzinmeghajtásúaké 1,9 százalékkal, a dízelmeghajtású autók száma pedig 5,1 százalékkal csökkent.

A meghirdetett benzines autók átlagosan 152 ezer kilométert, míg a dízelek mintegy 218 ezer kilométert futottak. A benzines autók átlagéletkora 13,3 év, a dízeleké 12,1 év volt. Éves összevetésben a dízelek futásteljesítménye 0,9 százalékkal, míg a benzineseké 2,6 százalékkal csökkent.

A dízeles személygépjárművek átlagéletkora nem változott, a benzineseké 3,6 százalékkal csökkent.

A kínálati átlagárak alapján januárban a hibridek voltak a legdrágábbak, 11,4 millió forintos átlagárral. Az elektromos modellek átlagára 10,9 millió forintra csökkent. A dízelüzemű személygépkocsik átlagosan 5,5 százalékkal voltak drágábbak a benzines modelleknél. Éves szinten a hibridek ára 6,7 százalékkal, az elektromosoké 11,2 százalékkal csökkent - ismertette a Használtautó.hu.