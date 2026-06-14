Könnygázzal oszlatta Genfben a rendőrség a ranciaországi G7 csúcstalálkozó ellen tüntetőket – a nap hírei

Az amerikai elnök kész befolyást gyakorolni az európai országokra és Ukrajnára a harcok leállítása érdekében – közölte a Kreml. Az orosz elnöki tanácsadó szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin majdnem egy órán át egyeztettek telefonon és az amerikai fél a tűzszünet szükségességét hangoztatta. A beszámoló szerint a közelgő G7-csúcstalálkozóról is tárgyaltak, és megállapodtak arról, hogy az amerikai elnök két különleges képviselője, Steve Witkoff és Jared Kushner, a közeljövőben ismét Oroszországba látogat.

Az ukrán elnök több légvédelmi eszköz szállítását sürgette az iparilag legfejlettebb demokratikus országok csoportjának holnapi, és az európai uniós tagországok június 18-án kezdődő brüsszeli csúcstalálkozója előtt. A G7-csúcstalálkozón amerikai értesülések szerint Volodimir Zelenszkij Donald Trump amerikai elnökkel is találkozni fog.

Az amerikai elnök helytelenítette Izrael bejrúti, Hezbollah-célpontok elleni légicsapásait, mert szerinte azok veszélyeztetik az Iránnal tervezett békemegállapodást. Korábban Donald Trump vasárnapra tervezte az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás aláírását. A megegyezés aláírása után azonnal megnyílhat a Hormuzi-szoros.

Könnygázzal oszlatta Genfben a rendőrség a hétfőn kezdőd franciaországi G7 csúcstalálkozó ellen tüntetőket. A kezdetben békésnek ígérkező, később erőszakba forduló tüntetésen mintegy 20 ezren vettek részt. A demonstráció résztvevői a többi között felgyújtottak egy Tesla gépkocsit és bezúzták egy ENSZ-ügynökség ablakait és az utcaköveket felszedve megdobálták a rendőrséget is.

Elutasították a svájciak azt a javaslatot, amely 10 millió főben maximálná az ország népességét. A svájci kormány a javaslat elutasítása mellett kampányolt, az igazságügyi miniszter üdvözölte az eredményt. A népszavazáson a voksolók 45 százaléka támogatta a lényegében a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot, 55 százalékuk pedig ellenezte. A Svájci Néppárt által támogatott javaslat előírta volna, hogy a népesség 2050 előtt nem haladhatja meg a 10 millió főt, és amennyiben ez két éven át fennállna, Svájcnak fel kellene mondania az EU-val a munkaerő szabad mozgásáról kötött megállapodását.

Romániában visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomac liberális párti politikus, az új kormányfőjelölt. Nicusor Dan román államfő helyette Adrian Vesteát, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kéri fel kormányalakításra, aki vállalja a megbízást.

Több mint 10 év után megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait. A dokumentumot XIV. Leó pápa még májusban írta alá, de a szentszéki sajtóközpont csak most hozta nyilvánosságra. Az új alapszabályt a pápa a következő három évre fogadta el.

Washingtonban kiemelt biztonsági intézkedések és készültség mellett rendeznek küzdősportgálát a Fehér Ház területén. Az elnöki rezidencia udvarán kialakított ideiglenes aréna nézőterére több ezer embert várnak, valamint százezres tömegre számítanak a szurkolói zónába, ahol óriás kivetítőn lehet követni a ketrecharc-bajnokságot. Az esemény egybeesik Donald Trump elnök 80. születésnapjával.

Megállítottak egy orosz olajszállító tartályhajót a brit fegyveres erők Anglia déli partjainál. London először állított meg önálló akcióban orosz kereskedelmi hajót az árnyékflotta elleni szankciók érvényesítése óta. A brit védelmi minisztérium szerint a hajó a szankciók megkerülésével nyersolajat és egyéb nyersanyagokat szállító orosz árnyékflotta tagja.

Horvátországban hárman meghaltak, egy embert pedig még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán Split közelében. A baleset dél körül történt a közép-dalmáciai partoknál. A vitorláson tartózkodó további négy embernek a mentők a helyszínen nyújtottak segítséget. A menetrend szerinti járaton közlekedő katamaránon 118 utas és hétfős személyzet utazott. A gyors utasszállító Barc felé haladt, amikor összeütközött a vitorlással, amely a baleset után elsüllyedt.

Németország déli részén 130 méteres mélységbe zuhant és meghalt egy 22 éves hegymászó. A baleset szombaton történt a Karwendel-hegységben, Mittenwald közelében, az osztrák határnál. A nyomozók úgy vélik, hogy a hegymászó lábtámaszaként szolgáló szikla leszakadt.

Elhunyt Somogyi Győző Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be a képzőművészet markánsan egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. Somogyi Győzőt a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. A festőművész 83 éves volt.