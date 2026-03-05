Újabb kanyar a hazai autókereskedelemben

Az emelkedés azzal magyarázható, hogy a forint erősödése kedvezett az importnak, és az előző hónapok gyengébb forgalmát is februárban pótolták a kereskedők. A december mindig visszafogottabb, januárban pedig a hóhelyzet akadályozta a szállítást - írták.

A közlemény szerint a használt autók importja az előző év közepén lépett magasabb szintre. A havi darabszám az első félévben sosem érte el a 11 ezret, július óta viszont csak 3 hónapban volt ennél alacsonyabb, októberben pedig 12 589 darabbal tetőzött.

A külföldről származó autók márkasorrendjét februárban is a Volkswagen vezette 12,7 százalékkal. A Ford 8,9 százalékkal a második lett, a harmadik helyre került Opel részesedése 8,6 százalék. Az Audi 6,4 százalékon, a Toyota 6 százalékon, a Hyundai 5,1 százalékon állt az előző hónapban.

Az idei 22 243 darabos használtautó-import 10,4 százalékkal magasabb 2025 azonos időszakához viszonyítva. Az összes belföldi átírás ennél 6-7-szeresen nagyobb mennyiség. Új autóból idén 19 016 darabot adtak el, éves összevetésben ez 3,5 százalékos csökkenés - olvasható a közleményben.