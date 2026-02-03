ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 3. kedd
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Kiderült, mikor tartja évértékelő beszédét Orbán Viktor

Vége a rejtélynek.

Rejtélyes poszttal jelentkezett a Facebookon a miniszterelnök kedd délelőtt: a február 14-i dátumot jelentette be, de azt csak egy órával később közölte, hogy nem Valentin-napi dologra kell gondolni, hanem ezen a szombaton, 11 órától tartja évértékelő beszédét.

Téma van bőven: az ukrajnai háború és az annak lezárására irányuló erőfeszítések, a világban zajló háborúk, az EU-val kapcsolatos peres és más ügyek, a magyarországi gazdasági helyzet, a közelgő választások és még néhány várható kormányintézkedés is szerepelhet az évértékelő beszédben.

