Kiderült, mikor tartja évértékelő beszédét Orbán Viktor

Rejtélyes poszttal jelentkezett a Facebookon a miniszterelnök kedd délelőtt: a február 14-i dátumot jelentette be, de azt csak egy órával később közölte, hogy nem Valentin-napi dologra kell gondolni, hanem ezen a szombaton, 11 órától tartja évértékelő beszédét.

Téma van bőven: az ukrajnai háború és az annak lezárására irányuló erőfeszítések, a világban zajló háborúk, az EU-val kapcsolatos peres és más ügyek, a magyarországi gazdasági helyzet, a közelgő választások és még néhány várható kormányintézkedés is szerepelhet az évértékelő beszédben.