Infostart.hu
2026. január 28. szerda
Nyitókép: martin-dm/Getty Images

Szédítő számok érkeztek a turizmusról

Infostart / MTI

2025 decemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,2 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 12, a vendégéjszakáké 9,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–decemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 12 százalékkal meghaladta az előző évit – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Decemberben a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 9,3, a vendégéjszakáké 6,2 százalékkal bővült 2024 decemberéhez képest. A vendégek 70 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 11 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 14 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma 10, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 6,6 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 4,7, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,8 százalékkal bővült 2024 decemberéhez képest.

A 604 ezer belföldi vendég közel 1,3 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 466 ezer vendéget és 1,0 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 85 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 12 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 7,9 százalékkal meghaladta a 2024. decemberit.

A KSH jelentése szerint a belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest mindegyik turisztikai térségben nőtt,

a legnagyobb mértékben a Pécs-Villányiban (24 százalékkal). Budapesten 11, a Balatonnál 12 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 11 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 11, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8,9 százalékkal nőtt 2024 decemberéhez képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 819 ezer külföldi vendég közel 2,0 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 527 ezer vendéget és mintegy 1,3 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 87 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 8,4 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 17 százalékkal meghaladta a 2024. decemberit.

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (25 százalékkal), leginkább pedig Gyulán és térségében csökkent (7,3 százalékkal). Budapesten 14, a Balatonnál 18 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

A jelentés kitér arra, hogy összesen 22 889 turisztikai szálláshely, ezen belül 2130 kereskedelmi, illetve 20 759 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 931 szálloda és 882 panzió volt nyitva december egy részében vagy egészében.

A KSH kiemelte: a turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 103,9 milliárd forint volt, folyó áron 14 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 13 százalékkal többet, 3,0 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

2025. január–decemberben az előző év azonos időszakához képest a turisztikai szálláshelyeken 7,3 százalékkal több, összesen 19,5 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 12 százalékkal több (közel 9,7, illetve mintegy 9,9 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken – jelentette a KSH.

Porlad tovább a dollár, rég nem látott helyzetben a forint

Porlad tovább a dollár, rég nem látott helyzetben a forint

A devizapiacon továbbra is a dollár gyengülési trendje és a Federal Reserve kamatpolitikájáról várható kommunikációja körüli bizonytalanság határozza meg a hangulatot. A befektetők egyszerre figyelik az amerikai monetáris pálya jövőbeli irányát, a jegybanki függetlenséget fenyegető fehér házi politikai nyomásgyakorlás erősödését és a globális kockázatvállalási étvágy alakulását. A következő napokban ezek együtt dönthetik el, hogy a jelenlegi dollárgyengeség tartós folyamattá válik-e, és milyen pályára állnak a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint.

