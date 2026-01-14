ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.23
usd:
331.62
bux:
120651.59
2026. január 14. szerda Bódog
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: facebook/Varga Mihály

Figyeli a jegybank a környező országok euróbevezetési tapasztalatait

Infostart

Kurali Zoltán MNB-alelnök egy bécsi konferencia alkalmával beszélt arról, hogy a jegybanki függetlenséget bizony minden nap bizonyítani kell.

Egy bécsi konferencián adott elő Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, aki komoly nehézségnek nevezte az infláció elleni küzdelmet, de sok tapasztalatot gyűjtött az euróbevezetésről a környező országok lépései által.

Bolgár kollégája ugyanezen a konferencián azzal büszkélkedett, hogy az euró 2026 eleji bevezetése óta az ottani jegybank már ki is vonta a forgalomból az eddigi készpénzállomány felét, az infláció 3 százalékos, csakúgy, mint a növekedés, az áttérés tehát nem igazolta a félelmeket,

bár a lakossák nem nyeli le könnyen a változást. Hasonló tapasztalatokról vallott a horvát jegybanki alelnök is, ahol az euró bevezetése egy magas inflációs időszakban vált valósággá, így is csökkent az ország finanszírozási költsége, és a hitelminősítők is 2 fokozatot emeltek az ország besorolásán.

Kurali Zoltán, az MNB alelnöke az elmúlt évek magyar inflációs pályájáról elmondta, hogy a legutóbb közzétett decemberi inflációs adat 3,3 százalék volt, ami jelentős mérséklődést jelez a 2023-as csúcshoz képest. Mint ismert, Madár István, a Portfolio elemzője is hasonlót rögzített az InfoRádiónak nyilatkozva.

A konferencián Kurali Zoltán jelezte, a jegybank és a kormány most már közösen küzd az infláció ellen, ennek látszanak most a gyümölcsei.

A gazdasági növekedésről kifejtette, hogy a belföldi fogyasztás és a növekvő jövedelmek élénkítik a keresletet, miközben a külső környezet, például az export és az ipar visszafogottabban teljesít, emiatt a tavalyi évre valószínűsített 0,5 százalékos növekedés után idén az újonnan belépő működőtőke-beruházások, a bázishatások és a külső környezet javulása miatt már körülbelül 2 százalékos növekedést tartanak reálisnak.

Kurali Zoltán az orosz-ukrán háború esetleges lezárultára reflektálva elárulta, hogy az MNB-nél is létezik alternatív forgatókönyv a geopolitikai feszültségek mérséklődésének esetére. Ez a forgatókönyv a pénzügyi kondíciók javulásával számol, és egyszerre hozna alacsonyabb inflációt és gyorsabb gazdasági növekedést. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a konkrét részletek határozzák meg a tényleges hatást a gazdasági aktivitásra.

Hangsúlyozta, hogy a jegybank működését világos jogszabályi és intézményi keretek határozzák meg, amelyek kifejezetten a függetlenséget szolgálják, így nem probléma, hogy Varga Mihály MNB-elnök korábban kormánytag volt, ráadásul a döntések sem egyéniek, hanem testületiek, a jegybank függetlenségének végső kontrollját pedig a piacok jelentik. Ennek ellenére érzi: a függetlenséget minden nap bizonyítani kell.

Kezdőlap    Gazdaság    Figyeli a jegybank a környező országok euróbevezetési tapasztalatait

varga mihály

mnb

kurali zoltán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Dánia: „alapvető nézeteltérések” vannak az Egyesült Államokkal, Donald Trump: „továbbra is célunk Grönland megszerzése”

Dánia: „alapvető nézeteltérések” vannak az Egyesült Államokkal, Donald Trump: „továbbra is célunk Grönland megszerzése”
„Alapvető nézeteltérések” vannak az Egyesült Államok és Dánia között Grönland jövőjéről, de folytatódnak a tárgyalások a vita rendezése érdekében – jelentette ki Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter Washingtonban szerdán éjjel, miután Grönland külügyminiszterének oldalán tárgyalt J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel. Az Egyesült Államoknak továbbra is célja a Grönland felletti ellenőrzés megszerzése – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a tárgyalások után.
 

Asztal köré ül Grönland, Dánia és Amerika – A szakértő szerint a legbonyolultabb a sziget eladása lenne

Grönland: kemény lépésre szánta el magát Dánia

Franciaország már „érkezik is” Grönlandra

Donald Trump Grönlandról: Ha nem mi, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni

VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.15. csütörtök, 18:00
Káel Csaba
a Müpa vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyetlen országon a világ szeme: mindenki feszülten várja Trump döntését – Megszólalt az elnök

Egyetlen országon a világ szeme: mindenki feszülten várja Trump döntését – Megszólalt az elnök

Szakadatlan a feszültség a Közel-Keleten. Sajtóhírek szerint Donald Trump több opciót is mérlegelhet egy Irán elleni esetleges katonai beavatkozás kapcsán, miközben a teheráni rezsim brutálisan lép fel az országszerte zajló tüntetésekkel szemben. A német hatóságok arra figyelmeztetik a légitársaságokat, hogy kerüljék el az iráni légteret, a brit kormány pedig ideiglenesen bezáratta teheráni nagykövetségét a Politico értesülései szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy nagyon furcsa dolog történik most az időjárásban: ezen a helyen +10 fokot mértek Magyarországon

Egy nagyon furcsa dolog történik most az időjárásban: ezen a helyen +10 fokot mértek Magyarországon

A januári tél közepén egészen szokatlan meteorológiai jelenség alakult ki Magyarország felett: erős hőmérsékleti inverzió.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and UK pulling some personnel from Qatar military base

US and UK pulling some personnel from Qatar military base

US officials say it is a "precautionary measure" and comes as Donald Trump weighs up whether to take action against Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 14. 19:18
Decemberben megint drágultak az albérletek
2026. január 14. 17:32
Nagyot ralizott a magyar autópiac
×
×
×
×