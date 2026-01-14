ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.89
usd:
331.4
bux:
119400.21
2026. január 14. szerda Bódog
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Meglepetést hozhat 2026 második fele az inflációban – mutatjuk, miért

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője értékelte a helyzetet az InfoRádióban. A decemberben mért éves árdrágulás alacsonyabb volt, mint a novemberi 3,8 százalékos érték, tehát egy „érdemi dezinfláció” volt látható decemberben.

Tovább csökkent 2025 decemberében az infláció Magyarországon, a KSH közlése szerint 2025 utolsó hónapjában 3,3 százalék volt a fogyasztói árindex éves emelkedése. Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője az InfoRádióban elmondta, 2026 második fele hozhat meglepetéseket az infláció alakulásában.

Hozzátette, a decemberben mért éves árdrágulás alacsonyabb volt, mint a novemberi 3,8 százalékos érték, tehát egy „érdemi dezinfláció” volt látható decemberben, és pontosan ezt várták az elemzők. Kiemelte, az év közepétől kezdve jóval kedvezőbb inflációs környezetbe került a magyar gazdaság. Már júliustól megállt havi alapon az áremelkedés, azóta pedig 0-0,1 százalékos havi változásokat lehetett látni. A 2024 végi, 2025 eleji „nagy áremelkedések” kiestek a mutatóból, és ezek érvényesültek az éves alapú árindexben.

Novemberről decemberre „nagyon kedvezően alakult” az üzemanyagárak alakulása, a forint árfolyamának erősödése, az utóbbi is kihat az importárakra. Különösen fontos hatás volt az élelmiszerárciklus megfordulása, az év elején még jelentős ársokk képződött ebből a magyar gazdaságban.

Madár István hozzátette,

valószínűleg a gyenge konjunktúrának is köszönhető, hogy az év második felében visszafogott volt az átárazási kedv.

Mivel 2024 végén magas volt a bázis, emiatt az árindex látványosan tudott csökkenni, így alakult ki, hogy a 2025 közepén 4,5 százalék körül alakuló éves inflációból év végére 3,3 százalékos lett. Hozzátette, az élelmiszerárak terén nagyon jelentős dezinfláció látható.

Ez nem azt jelenti, hogy olcsóbbak lettek az élelmiszerek, csak azt, hogy nem drágultak tovább

– hangsúlyozta a vezető makrogazdasági elemző.

Havi alapon a KSH szerint novemberről decemberre kismértékű, 0,2 százalékos árcsökkenés volt jellemző. Ez úgy alakult ki, hogy bár drágult a tojás, továbbá a gyümölcs- és zöldséglé, de a vaj, a sajt, a sertéshús, vagy a tej, étolaj olcsóbb lett az időszakban. Az éves drágulás így 2,6 százalékra mérséklődött. Érdemben visszaesett ez a mutató, hiszen

még 7 százalék körül is volt 2024-2025 folyamán

– tette hozzá Madár István.

Kiemelte, szép lassan „átütött”, hogy a világpiaci árak kedvezően alakultak.

Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a 2,6 százalékos éves változás annyiban csalóka, hogy benne van az árrésstop bevezetésének hatása is, amely március-áprilisban fog érvényesülni az árstatisztikában – fogalmazott a vezető makrogazdasági elemző.

Kiemelte, ez akár 1 százalékponttal is mérsékelheti az inflációs mutatót. Így ha azt vizsgáljuk, hogy milyen árnyomás lehet jellemző a magyar gazdaságra, érdemes figyelembe venni, hogy ezt az árrésstop-intézkedés lefojtja.

Februárra az infláció szinte biztosan 3 százalék alá fog kerülni, de ha visszafogottak maradnak a piaci átárazások, akár 2 százalékoshoz is közelebb kerülhet az inflációs mutató. Amikor belekerül az éves összehasonlítási bázisba a 2025 március-áprilisban az árrésstop hatására kialakult alacsonyabb élelmiszerár, akkor fog az inflációs mutató újra 3 százalék fölé emelkedni.

Éves átlagban 2026-ban 3,2 százalékos lehet az inflációs mutató az MNB előrejelzése szerint. Ez úgy fog kialakulni, hogy az év elején lesznek inkább „kettessel kezdődő számok”, az év második felében pedig inkább 4 százalékhoz közelebb, tehát a hivatalos 3 százalékos inflációs cél felett alakul egy kevéssel majd az inflációs mutató.

A vezető elemző felhívta a figyelmet:

a Magyar Nemzeti Bank azzal számol, hogy az árrésstopot kivezeti majd a kormányzat,

a jogszabályokból ez következik. Hozzátette, ezzel kapcsolatban nagy a bizonytalanság jelenleg.

Legkorábban az év második felében kerülhet rá sor, de felmerültek olyan vélemények is, hogy állandósítani kellene ezt az eszközt, Romániához hasonlóan. Ebben az esetben nagyon sok fog múlni azon, pontosan milyen formában és milyen mértékben teszi meg a gazdaságpolitika.

Ráadásul addig még egy választás is jön, tehát még a második félév kormányzatának színezete sem ismert, nemhogy a gazdaságpolitikai döntések – fogalmazott Madár István.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Meglepetést hozhat 2026 második fele az inflációban – mutatjuk, miért

gazdaság

infláció

madár istván

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A német vasút friss ellensége: „a sík terep”

A német vasút friss ellensége: „a sík terep”

Nyáron a hőség, télen a hó. A közös nevező a szélsőséges időjárás, amelynek következtében a nagy hagyományokkal rendelkező német vasút, a Deutsche Bahn a legnépszerűbből a legnépszerűtlenebb tömegközlekedési eszközzé vált. A politika és a szakmai szövetségek most magyarázatot követelnek.
Kaiser Ferenc a sorkatonaságról: nem ördögtől való dolog, számos előnye van

Kaiser Ferenc a sorkatonaságról: nem ördögtől való dolog, számos előnye van

A modern harcászati eszközök korában is fontos szerepe van a honvédségi élő erőnek, amelyet nemcsak a harctéren, hanem vis maior helyzetekben is be lehet vetni – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Úgy véli, az orosz–ukrán háború menetétől és az Egyesült Államok politikai hozzáállásától is függ, hogy a jövőben hány ország dönt úgy a horvátokhoz hasonlóan, hogy be- vagy visszavezeti a sorkatonaságot.
VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.14. szerda, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elszállt a Mol, soha nem látott szinteken az ezüst

Elszállt a Mol, soha nem látott szinteken az ezüst

Tegnap esést láthattunk Amerikában, ezt követően azonban már Ázsiában az emelkedésé a főszerep ma reggel, illetve az európai tőzsdék is felfelé vehetik az irányt. A nemesfém piacon továbbra is dőlnek a történelmi csúcsok: az arany és az ezüst is soha nem látott magasságokba emelkedett. Piacmozgató gazdasági események szempontjából a délutáni amerikai inflációs adatok hozhatnak izgalmakat, emellett érdemes lesz figyelni Donald Trump elnök Iránnal kapcsolatos potenciális bejelentéseit, ugyanis rendkívül feszült a helyzet. Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó. Információ és jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Majdnem összeütközött két utasszállító gép a levegőben: hajszálon múlt a tragédia

Majdnem összeütközött két utasszállító gép a levegőben: hajszálon múlt a tragédia

Kazahsztán légterében kis híján összeütközött két utasszállító repülőgép január 10-én hajnalban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns of 'very strong action' if Iran executes protesters as more than 2,400 reported killed

Trump warns of 'very strong action' if Iran executes protesters as more than 2,400 reported killed

Relatives of 26-year-old Erfan Soltani, who was detained last week, have told BBC Persian he is due to be executed today.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 14. 08:49
Súlyos mínusz az építőiparban
2026. január 13. 18:30
Mercosur-megállapodás: von der Leyen aláírja, de kérdéses, életbe léphet-e valaha
×
×
×
×